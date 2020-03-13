В Казани появится православная школа блогеров. Там научат создавать церковный контент

В Казани откроют православную школу блогеров. Об этом сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

Обучение продлится с 11 по 16 мая на базе загородного отела "Регина", проживание, обучение и питание для участников - бесплатное. Преподавателями в образовательном проекте "Школа блогеров "От сердца к сердцу" будут эксперт Синодального отдела по делам молодежи по информационному сопровождению Александрина Маланина; преподаватель кафедры телевидения Казанского государственного института Максим Мальков, руководитель фотослужбы патриарха Московского и всея Руси – священник Игорь Палкин, Smm – специалист Владислав Дежнёв, а также казанские блогеры.

Участников проекта научат писать тексты в различных публицистических жанрах, проведут практические занятия по продвижению сайтов и информационному сопровождению деятельности приходов, ведению страничек в социальных сетях, созданию церковного контента. Также для слушателей курсов проведут мастер-классы по фотоискусству, видеосъемке и монтажу.

По окончании обучения каждому слушателю выдадут сертификат об окончании школы блогера и сертификат об окончании SMM-курсов. Оставить заявку можно на сайте митрополии.