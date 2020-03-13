Билайн сократил на 25% затраты на аренду административных офисов благодаря BeeFREE

Билайн подвел промежуточные итоги внедрения проекта удаленной работы BeeFREE. В 2019 году проект сократил на 25% затраты на аренду административных офисов, а их площадь уменьшилась на 24%. Сейчас удаленная работа стала частью операционной деятельности компании и корпоративной культуры.

В ходе проекта в сорока административных офисах по всей стране изменился дизайн интерьеров. В его основу легло три принципа: гибкость, открытость и мобильность, неформальный подход. Вместо кабинетов сотрудники и руководители разных дирекций работают в Open Space, в новых офисах есть места для фокусированной работы, зоны для совместного обсуждения проектов и активного отдыха.

Возможностью несколько дней в неделю работать из любого удобного места пользуются 65% сотрудников административных офисов из разных подразделений: финансы, маркетинг, HR, IT и другие. По результатам внутренних опросов 97% руководителей отметили, что сотрудники работают вне стен офиса так же эффективно, как и с традиционного рабочего места. Также выросла вовлеченность сотрудников компании в рабочие задачи: на 12 процентных пункта по показателю «Условия для успеха» и на 10 процентных пункта по показателю «Самостоятельность».

Благодаря BeeFREE возросла привлекательность работы в Билайн. В 2019 году 76% сотрудников отметили, что BeeFREE повлиял на их выбор Билайн как работодателя, а пользователи портала «Хабр карьера»* назвали Билайн одним из самых лучших работодателей для IT-специалистов среди крупных компаний. Критерий «Комфортные условия труда» в этом опросе набрал 4,6 балла по пятибалльной шкале.

BeeFREE помогает сотрудникам сократить время на дорогу, внести разнообразие в повседневную работу, выбирая новые места для решения задач, и успешно управлять балансом между рабочей и личной жизнью. Вместе с этим проект развивает навыки планирования, поскольку, работая на BeeFree, необходимо каждый день составлять список задач, выполнение которого контролирует руководитель.

* https://habr.com/ru/company/habr_career/blog/488220/