Международный фестиваль цифрового видеоарта Pixels Fest телеканала 2x2 переходит в онлайн

В связи с повышенной угрозой распространения коронавирусной инфекции организаторы международного фестиваля цифрового видеоарта Pixels Fest приняли решение об изменении формата проведения мероприятий.

Образовательная программа фестиваля пройдёт исключительно онлайн: все желающие смогут бесплатно подключиться к трансляциям.

Денис Всесвятский, директор телеканала 2x2, организатор фестиваля:

«Для нас важны здоровье и безопасность зрителей, поэтому мы решили отказаться от активностей, которые предполагают скопление людей в замкнутом пространстве. Благодаря нашему партнёру онлайн-университету Skillbox мы можем оперативно и без потери качества провести образовательную программу фестиваля в онлайн-режиме.

При этом мы продолжим показывать видеоарт на медиафасаде Ельцин Центра — на улице зрители смогут увидеть работы художников из разных стран на тему фестиваля “Цифровые утопии”. Мы хотим подчеркнуть, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, есть вещи, которые будут объединять нас в любых обстоятельствах, и искусство — одно из них»

Также на улице продолжит работу интерактивная инсталляция «Футурология»— жители Екатеринбурга могут отправлять сообщения о технологическом будущем прямиком на медиафасад.

Pixels Fest — международный фестиваль, включающий в себя конкурс видеоарта, выставку VR-инсталляций, кинопоказы, лекции и воркшопы.

Ранее международное жюри выбрало 15 финалистов из 163 заявок, отправленных художниками из 35 стран. В номинации «Генеративный видеоарт» победила команда Radugadesign (Россия) с работой Aspect. В номинации «Анимация 2D и 3D» — команда HYPNOTICA (Азербайджан/США) с работой NXTLVL. В номинации «Другая анимация и видеоарт» — Протей Темен (Россия) с работой «Перерасчёт случая».

Подробнее о лекциях, которые можно будет посмотреть онлайн:

Видеоигры в массовом сознании наконец-то перестали быть чем-то детским или андерграундным. Самый известный геймдизайнер в мире Хидео Кодзима — герой новостей и вечерних шоу, мобильные игры есть в каждом втором смартфоне, а киберспорт уже давно многомиллионная индустрия.

Эксперт по Unreal Engine 4 Павел Горкин научит азам работы с игровым движком, покажет базовые функции встроенного редактора и поможет создать свою первую полноценную игру.

Смотреть онлайн https://pixelsfest-online.timepad.ru/event/1265601/

У вас ещё нет собственного стикерпака в Telegram?

Мессенджеры дают нам целый набор способов общения: тексты, картинки, голосовые сообщения, фотографии. В этом списке особенно выделяются эмодзи и стикеры. Стикеры не только украшают диалог, они помогают нам лучше понимать друг друга. Правильно подобранный стикер заменяет десяток слов, показывает интересы, взгляды, чувство юмора и позволяет показать свою креативную сторону.

Иллюстратор Анастасия Сухорукова расскажет, как создают стикеры профессиональные иллюстраторы, научит искать персонажей и работать с инфополем.

Смотреть онлайн https://pixelsfest-online.timepad.ru/event/1265603/

Что получилось и не получилось сделать на Урале в области медиаискусства за последние 10 лет?

Интерактивные инсталляции, виртуальная и дополненная реальность, полиэкранные проекции — что только не создают художники в попытках объять быстро меняющийся мир. Уральские художники и кураторы не остаются в стороне, внося посильный вклад в осмысление цифровой действительности и отвечая на новые вызовы.

Об уральских художниках и цифровом искусстве расскажет куратор и заместитель директора Музея Ельцина по экспозиционно-выставочной деятельности Илья Шипиловских.

Смотреть онлайн https://pixelsfest-online.timepad.ru/event/1265602/

Паблик-ток с творческим объединением «Куда бегут собаки» (КБС)

КБС появилось в 2000 году в Екатеринбурге, но участники группы считают символической датой основания коллектива 1961 год, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. КБС работает в области технологического искусства и использует широкий мультимедийный диапазон. В своих проектах команда исследует мифологическое и повседневное как технологические процессы, изучает механизмы взаимодействия человека и различных форм реальности. Работы художников стали лауреатами премий Terna, PrixArs Elektronika Honorary Mention Interactive Art, номинировались на премии «Инновация», «Премия Кандинского», находятся в музейных собраниях: Государственная Третьяковская галерея (Москва), M HKA (Антверпен), ГЦСИ (Москва), Мультимедиа Арт музей (Москва), ПЕРММ (Пермь).

Смотреть онлайн https://pixelsfest-online.timepad.ru/event/1283276/

Об организаторах:

Телеканал 2х2 — главный портал для арт-экспериментов и популяризации современных технологий на российском телевидении.

Руководствуясь принципом «Не взрослейте — это ловушка», 2x2 вдохновляет своих зрителей лучшей взрослой анимацией, как зарубежной, так и российской, а эфирное промо создаётся с участием современных художников.

Ельцин Центр был открыт в 2015 году и стал важным культурно-общественным пространством для жителей Екатеринбурга. Одна из основных целей центра — просвещение и распространение демократических ценностей в России.

В 2017 году медиафасад центра был удостоен международной премии SEGD в номинации «Публичные инсталляции» (художник Штефан Хофманн).

Онлайн-университет Skillbox — образовательный партнер Pixels Fest.

Skillbox переводит образование в цифровое пространство и делает его доступным для людей по всей стране, а также обеспечивает рынок качественным потоком востребованных специалистов. На Pixels Fest Skillbox организует трансляцию образовательных мероприятий, чтобы к ним могли присоединиться все желающие. Также Skillbox привезёт на фестиваль собственные воркшопы, на которых можно будет попробовать себя в создании креативов в digital.

Дополнительные материалы:

Как преобразился медиафасад можно увидеть в ролике