«Если услышите о чуме в некой земле, не входите в неё»: в ДУМ РТ дали рекомендации по коронавирусу

Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало рекомендации для мусульман в связи с распространением коронавируса. Они основаны на изречениях Пророка.

В целом рекомендации повторяют тезисы ВОЗ: не посещать страны, в которых отмечены вспышки инфекции, соблюдать гигиену и дезинфицировать помещения. Ко всем рекомендациям в Управлении привели цитаты:

"Если вы услышите о чуме в некой земле, не входите в неё; если же чума распространилась в местности, где вы находитесь, не покидайте её". (5728)

"Чистота (гигиена) – половина веры". (223).

"Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) чихал, он прикрывался рукой или куском ткани". (Тирмизи/2745)

"Окуривайте дома ладаном (любан), миррой (мурр) и тимьяном (приятно пахнущее растение)". (Аль Маталиб Аль Алия/2448).

Также В ДУМ РТ привели фразу, которую нужно повторять:

"Часто повторять дуа из хадиса, переданного в сборнике хадисов Абу Дауда:

اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيئ الأسقام (١٥٥٤)

«О Аллах, я прошу защиты у Тебя от проказы, безумия, лепры и дурных болезней». (1554)".

Рекомендации для имамов, которые опубликовали в ДУМ, касаются просвещения прихожан о мерах профилактики и сокращения массовых мероприятий.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим.