Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины

Клиентки компаний группы «Открытие» – СК «Росгосстрах Жизнь», УК «Открытие» и «Открытие Брокер» предпочитают консервативные и понятные инвестиционные стратегии и известные бренды. При этом среди покупателей полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) от «Росгосстрах Жизнь» и тех, кто доверяет управление сбережениями УК «Открытие», женщин больше, чем мужчин.

Женщины-клиентки банка «Открытие» покупают ИСЖ от «Росгосстрах Жизнь» чаще мужчин: доля женщин среди владельцев таких полисов — 63,2%. Зато средний чек по этим продуктам у мужчин вдвое выше: 922 тыс. рублей против 471 тыс. рублей.

Чаще всего женщины инвестируют в акции крупнейших международных компаний, которые входят в стратегию «Лидеры сектора 2.0». В это портфель входят в том числе бумаги таких глобальных гигантов, как Adidas и Volkswagen: его выбирают почти 40% женщин-клиенток банка «Открытие», которые заключили договор ИСЖ с СК «Росгосстрах Жизнь». Чаще всего они заключают договоры страхования на три года и предпочитают купонный доход.

Среди клиентов банка «Открытие», выбравших продукты управляющей компании, женщин – 64%⃰», а объем размещенных ими средств по итогам 2019 года превысил 17 млрд рублей.

Клиентки банка «Открытие», инвестирующие в продукты УК, отдавали предпочтение консервативным инструментам, обеспечивающим стабильный доход – стратегиям доверительного управления с защитой капитала и ПИФам облигаций.

Наибольший процент женщин – 38% – выбрали стратегию ДУ с защитой капитала¹ «Купонная», которая позволяет получать купонный доход и вернуть по итогам периода инвестирования вложенные средства. Сумма инвестированных женщинами по этой стратегии за 2019 год средств составила более 7,3 млрд рублей.

Активно используют дамы и преимущества ИИС. Договоры доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета по итогам 2019 года заключены у 33% клиенток компании, а средства под управлением с использованием этого инструмента превышают 3,6 млрд рублей.

6% женщин-клиенток УК «Открытие» выбрали объектом для размещения финансов паи консервативного фонда «Открытие — Облигации» и инвестировали в него более 1 млрд рублей.

Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие»: «На сегодняшний день большая часть клиентов нашей управляющей компании – женщины. Это развенчивает миф о том, что успешным инвестором может быть только мужчина. Мы считаем своей миссией рассказать женщинам, что грамотно управлять деньгами, инвестировать, заботиться о благополучии семьи заложено в женской природе. И мы всецело готовы поддержать женщин на пути к достижению их финансовых целей».

Клиентки банка «Открытие», инвестирующие в продукты «Открытие Брокер», размещают на брокерском счете в среднем сразу более 1 млн руб. В основном они придерживаются консервативной стратегии и совершают менее 40 сделок за год. Наиболее популярным инструментом являются низкорисковые облигации федерального займа. Как правило, денежные средства хранятся в рублях, но среди валют самая востребованная – доллары США, в евро держат крайне незначительные суммы. Среди акций клиентки выбирают «Газпромнефть», «Лукойл» и «Ленэнерго».

Алексей Куртов, заместитель генерального директора по взаимодействию с банковскими каналами «Открытие Брокер»: «Мы возлагаем большие надежды на женскую аудиторию. Именно за счет женщин можно добиться значительного увеличения количества частных инвесторов на российском рынке в общем и в нашей компании в частности. Особенно учитывая тот факт, что женщины благодаря своей осторожности и внимательному отношению к риску зачастую довольно успешны в инвестировании. А значит приходят на этот рынок надолго».

⃰ Здесь и далее приведены данные по количеству уникальных клиентов УК «Открытие», заключивших договоры в офисах ПАО Банк «ФК Открытие»

[1] Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.