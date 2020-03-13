Как похудели участники реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» на ТВ-3

Поездка на Филиппины для участников программы «Последний герой. Зрители против звёзд» стала не только поводом проверить свою стрессоустойчивость и физическую подготовку. Помимо этого, звёзды поставили перед собой цель похудеть, и большинству удалось её достичь.

Алексей Воевода до поездки на остров весил 105 кг. Его вес не изменился.

Профессиональный спортсмен, участник Олимпийских игр Алексей Воевода воспринял поездку как вызов: «Я давно хотел попробовать поголодать больше девяти дней. Это отличный шанс оценить возможности своего организма. Некоторые мои знакомые живут до 40 дней на одной воде – и при этом нормально общаются с людьми и работают! Я восхищаюсь их силой воли. Они понимают, для чего человеку нужна еда и как можно существовать без неё. Есть мнение, что тело способно перерабатывать солнечную энергию – у меня появился повод проверить!» Алексей убеждён, что на острове существовать без еды будет гораздо легче, чем в условиях привычной городской жизни. «На островах много солнца и кислорода, так что будет немного легче, чем в мегаполисе. К тому же в городе откуда-нибудь постоянно доносится запах еды, а если даже и нет – кто-нибудь обязательно упомянет о ней в разговоре», – поделился спортсмен.

Воевода уже десять лет не ест мясо. «На острове можно поймать и съесть какое-нибудь животное, но мне этот вариант не подходит, я вегетарианец, – рассказал он. – Я не ем мясо с 2010-го года – понял, что не хочу лишать жизни живых существ, так как не я её им давал».

Самым сложным моментом для Алексея Воеводы стал конкурс, в котором разыгрывали обжаренную тушку поросёнка. Ему пришлось какое-то время держать мясо в зубах. «Когда ведущая спросила, буду ли я помогать команде, я даже не задумался о том, что я вегетарианец. Это было самое неприятное для меня, несмотря на то что мне не нужно было есть этого поросёнка», – отметил Алексей.

По его словам, пищу лучше всего принимать «в отсутствии посторонних» – дома в кругу близких людей.

Эрик Давидыч смог скинуть на острове целых 17 кг. До участия в «Последнем герое» блогер весил 147 кг, после – 130.

Однако поездка на Филиппины чуть не стала для мужчины смертельной. Давидыч страдает сахарным диабетом, и в какой-то момент из-за недоедания и травм он почти впал в кому. Эрика пытались вернуть к жизни на протяжении 16-ти часов.

Эрик Давидыч отправился на остров, чтобы «победить себя»: «Я должен победить сегодняшнего Эрика. Сейчас я вешу 144 килограмма, это мой максимальный вес – и моё проклятие. Мои фанаты, друзья и близкие – все настаивают на том, чтобы я похудел, – поделился блогер. – У меня есть хорошая физическая подготовка, я могу присесть 1200 раз, отжаться. Однако при этом я всё равно хожу с пузом и толстею. У меня такой организм, но я должен его победить! Эта победа для меня самая важная и она стоит выше победы в программе». Но главным испытанием для Давидыча стал даже не отказ от еды: «Как-то раз я, в силу обстоятельств, провёл 13 дней на одной воде – и это оказалось не так сложно. Легко становится уже после третьих суток. А вот курить не бросал никогда. Получалось всего один раз только, и лишь на неделю».

Блогер рассматривал участие в «Последнем герое» как захватывающую авантюру: «Для меня эта поездка – что-то невероятное: безумное приключение и проверка собственных сил. Надо похудеть, бросить курить и победить себя – вот мои цели».

На практике жить без еды Давидычу было очень сложно. Условия существования на острове чуть не стали для него фатальными: «Нам давали 70 граммов риса утром и столько же вечером, а энергии за день тратилось очень много. Я вообще там чуть не умер, меня откачивали 16 часов. Сахарный диабет и сильные травмы, которые я получил на испытаниях, сделали своё дело: в какой-то момент я просто отключился».

По возвращении домой мужчина сразу отправился проходить медицинское обследование.

Эрик Давидыч

Эрик Давидыч

Евгений Папунаишвили в весе изменился не сильно. До поездки на остров хореограф весил 77 кг, а по возвращении домой – 71.

Раньше у Евгения не возникало потребности отказывать себе во вкусной пище: «Я танцую каждый день по многу часов. У меня много проектов и мероприятий, так что питаюсь я кое-как, но ем очень много и вкусно, никогда не соблюдаю никаких специальных диет». Еда занимает в его жизни важное место. «Еда для меня – одно из главных удовольствий в жизни, так что я даже не подозреваю, как мой организм проявит себя на острове», – признался хореограф.

Но Папунаишвили быстро смирился с отсутствием любимого удовольствия: «Конкурсы за вкусные призы наша команда проигрывала, так что у нас были только вода и рис. На острове меня прозвали самым голодным, и это было справедливо! Однако в какой-то момент ты ко всему привыкаешь, и возникает ощущение, что остров тебя принимает: ты как будто бы становишься с ним единым целым. Рис становится вкусным, вода – какой-то особенной, и вот уже не хочется никуда уезжать».

Елена Проклова до участия в передаче весила 61 кг. На острове ей удалось сбросить вес до 59 кг.

«Оказалось, что для неподготовленных людей голод – это серьёзное испытание, которое затмевает все моральные устои», – поделилась воспоминаниями актриса. В то же время сама Елена не считает голод серьёзной проблемой: «Жизнь на острове тяжело даётся и в физическом плане, но всё-таки морально приходится ещё тяжелее. Голод и нагрузки – ничто по сравнению со сложностями в человеческих взаимоотношениях. Лично для меня голод – это сущий пустяк. Я уже пробовала подолгу обходиться без пищи и продержалась 21 день!» – рассказала Проклова.

Еда, которая входила в рацион участников на острове, была Елене по душе: «Мы готовили рис с жареным кокосом и папайей, добавляли морепродукты, так что стол у нас был потрясающе вкусным. Да, мы сидели на диете из риса и того, что удавалось найти и добыть поблизости, но при этом совершенно не страдали от голода. Мальчишки, конечно, иногда начинали ныть о том, что им хочется есть, и с утра отправлялись на охоту за дарами моря. Найти морепродукты не составляло особого труда, потому что был большой отлив. И всё же, на острове мне удалось сбросить парочку лишних килограммов». Актриса также отметила, что женщины более терпеливо переносили выход из зоны комфорта: «Я в очередной раз убедилась, что женщины гораздо более стойкие, чем мужчины. Никто из дам особенно не страдал от отсутствия еды, мяса и комфортной постели. Мужчины тяжелее переносят бытовые неудобства, и отсутствие комфорта для них – проблема».

Первым, чем Елена порадовала себя, вернувшись к «нормальной жизни», стала чашечка кофе.

Вес Лукерьи Ильяшенко после поездки на остров не изменился. Актриса, как и раньше, весит 51 кг.

Больше всего Лукерью пугала перспектива съесть таракана. Девушка видела подобное в одном из прошлых выпусков «Последнего героя». «Я точно ни под каким предлогом не буду есть тараканов. Всё остальное не так уж и страшно», – призналась Ильяшенко.

Сильные неудобства актрисе доставлял недостаток сахара: «Нехватка сахара сильно влияет на когнитивные способности мозга. Ты начинаешь ощутимо тупеть: начинаешь забывать, куда положил какую-нибудь вещь, не можешь правильно сформулировать свои мысли. Очень неприятное ощущение!»

Лукерья Ильяшенко

Надежда Ангарская за время участия в передаче сбросила 10 кг. Девушка весила 97 и похудела до 87 кг.

На остров комедийная актриса поехала «отдыхать и худеть».

Чтобы подготовиться к поездке, Надежда «просто ела»: «Раньше я сидела на диете, а теперь перестала, но всё ещё держу себя в руках и стараюсь контролировать режим питания». Как и большинству женщин, привыкших к диетам, отсутствие еды для Ангарской не кажется серьёзной трудностью. «Для меня нет ничего необычного в том, чтобы провести десять дней вообще без еды. Если я не поем с утра, то в суете могу вообще забыть о еде на целый день», – признаётся она. Надежду, скорее, пугали побочные эффекты такого режима: «Когда человек проводит некоторое время без пищи, организм начинает выбрасывать в кровь токсины. Этот процесс может сопровождаться неприятными ощущениями: головной болью и так далее. Так что при похудении главное – не допускать интоксикации».

Надежда Ангарская

Надежда Ангарская

Рэпер Птаха поставил перед собой цель скинуть на острове 15 кг. Достичь её Давиду Нуриеву почти удалось – его вес упал на 10 кг – с 95 до 84,8 кг.

«Я хочу похудеть, – признался Птаха. – Сейчас я вешу 95, и мне нужно скинуть 15 килограмм, а худею я очень долго. Я мало ел, пока не женился. Постоянно находясь в тусовке, очень просто забыть про нормальный режим питания, и я спокойно обходился без еды». По словам Давида, во время поездки ему больше всего хотелось жареной картошки, белого хлеба и холодного кваса.

Наталья Бардо на острове смогла похудеть на 2 кг. До поездки актриса весила 50, а после – 48.

Во время участия в передаче больше всего Наталья скучала по шоколаду.