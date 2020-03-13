В поселке Васильево мужчина провалился под лед

В Татарстане очередной гражданин провалился под лед Волги.

Как сообщают в пресс-службе МЧС РТ, 12 марта утром в ведомство поступило сообщение о том, что в Зеленодольском районе мужчина 1967 года рождения провалился в Волгу. Гражданина достали из воды и доставили на берег. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Напомним, что 11 марта спасатели вытаскивали из воды сразу четырех казанцев: двое провалились под лед около "Ак Барс Арены", одна женщина около Ленинской дамбы, еще один мужчина - около поселка Аракчино.