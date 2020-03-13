В Казани из горящего дома спасли трех женщин и ребенка

11 марта вечером в Казани произошел пожар в общежитии на улице Голубятникова.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС РТ из дома №11А в 19:39. Горели мебель и вещи в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома коридорного типа. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

Из соседних квартир спасатели вывели через лестничную клетку с помощью масок спасаемого четырех человек: женщин 1991, 1983, 1971 годов рождения и девочку 2007 года рождения.

Предварительной причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнём.