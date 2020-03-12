Житель Казани пытался нелегально продать лекарства от гепатита С

44-летнего казанца подозревают в торговле незарегистрированными медпрепаратами.

По данным Следкома РТ, в июле 2019 года житель столицы Татарстана привез из-за рубежа 30 упаковок лекарств двух видов, оба предназначены для лечения гепатита С. Шесть упаковок он оставил себе, остальные решил продать.

Мужчина разместил в соцсети "ВКонтакте" объявление о продаже медпрепаратов. При этом, как подчеркнули в ведомстве, у казанца не было документов, подтверждающих качество лекарств.

В результате 15 февраля 2020 года сотрудники отдела экономической безопасности МВД в Нижнекамске в ходе контрольной закупки приобрели у казанца 24 упаковки товара на сумму 115 тысяч рублей.

Вину мужчина полностью признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

