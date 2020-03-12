В Казани был побит очередной температурный рекорд

11 марта в столице Татарстана был побит очередной температурный рекорд.

По данным Гидрометцентра республики, вчера температура воздуха на метеостанции Казань-опорная составила +9,0 градусов; по данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт +7,4 градуса, по данным авиационной метеостанции Казань-Сокол +9,3 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован в 2016 году на метеостанции Казань и составлял +7,5 градуса.

Напомним, что только с начала марта это не первый температурный рекорд, установленный в Казани. 9 марта был побит рекорд 2016 года, 3 марта - рекорд 1995 года, 2 марта- рекорд 2017 года. Во всех случаях температура воздуха была выше нормы.