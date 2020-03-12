В Санкт-Петербурге сегодня отменили рейс в Казань, в Казани - в Тегеран

В аэропорту "Пулково" отменили рейс до Казани. Самолет компании "NordStar Airlines" должен был вылететь из Санкт-Петербурга сегодня, 12 марта, в 23:30, однако, судя по данным онлайн-табло аэропорта, он не состоится. Причина отмены рейса не сообщается.

При это рейсы до Казани в 10:20 ("Smartavia"), 18:10 ("Победа") и в 23:30 ("Россия") сохраняются. Обратные рейсы в Санкт-Петербург в онлайн-табло аэропорта "Казань" числятся как действительные.

Добавим, что из Казани сегодня отменен вылет борта авиакомпании "АТА ЭЙРЛАЙНЗ" в Тегеран (аэропорт Имам Хомейни), он должен был состояться в 9:50 МСК.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса, которую ВОЗ объявила накануне, Россия ограничила авиасообщение с Испанией, Францией, Германией и Италией.