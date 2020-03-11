В Казань приехал толстый кот Виктор и его хозяин

Известный кот посетил столицу Татарстана. Его хозяин планирует погостить в Татарстане до пятницы.

Популярность Виктор приобрел, когда в ноябре 2019 года его не пустили в самолет из-за лишнего веса. Тогда кот весил около 10 килограммов. Обманом его хозяин Михаил Галин смог пронести кота в самолет, после чего написал об этом пост в фейсбук.

В Интернете инцидент вызвал огромный резонанс в интернете. Пользователи создали петицию и запустили флешмоб, чтобы животным разрешали летать в салоне самолета. Фотографии с подписями “БроНеБагаж”, “ВикторЛетай” и “Я/Мы толстый кот” нашли отклик в нескольких авиакомпаниях, которые увеличили допустимый вес питомцев.

Виктора и Михаила начали приглашать в разные города, в том числе и в Казань. Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов ранее озвучил приглашение. К поездке хозяин и его животное готовились вместе с ветеринарами и прибыли на поезде - так было лучше для кота.