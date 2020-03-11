В Казани мужчине с 4-месячной дочерью разбили стекло машины

В соцсетях обсуждают ролик с нападением на авто казанца с дочерью. Ранее мужчина не пропустил на дороге автомобиль без номеров. “Оскорбленные” решили преследовать своего обидчика и на светофоре у дома №105 по улице Вишневского вышли из машины и разбили стекло его машины.
“Вы дебилы, что ли? У меня ребенок в машине”, - выкрикнул пострадавший казанец на видео.
Но неизвестные просто убежали к себе в автомобиль.
Неравнодушные казанцы отреагировали на поступок вандалов:
“Какое право человек имеет портить чужое имущество? Видимо, у них самооценка низкая. Больше ничего в жизни не умеют”;
“Жестко, застрелить бы всех, но нельзя”.
Многие посоветовали посмотреть камеры с улицы:
“Там вся улица камерами усыпана. Найти их не составит труда”.
Напомним, что недавно в казанском поселке Юдино неизвестные обстреляли автобус.
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