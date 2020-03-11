В Казани мужчине с 4-месячной дочерью разбили стекло машины

В соцсетях обсуждают ролик с нападением на авто казанца с дочерью. Ранее мужчина не пропустил на дороге автомобиль без номеров. “Оскорбленные” решили преследовать своего обидчика и на светофоре у дома №105 по улице Вишневского вышли из машины и разбили стекло его машины.

“Вы дебилы, что ли? У меня ребенок в машине”, - выкрикнул пострадавший казанец на видео.

Но неизвестные просто убежали к себе в автомобиль.

Неравнодушные казанцы отреагировали на поступок вандалов:

“Какое право человек имеет портить чужое имущество? Видимо, у них самооценка низкая. Больше ничего в жизни не умеют”;

“Жестко, застрелить бы всех, но нельзя”.

Многие посоветовали посмотреть камеры с улицы:

“Там вся улица камерами усыпана. Найти их не составит труда”.

Напомним, что недавно в казанском поселке Юдино неизвестные обстреляли автобус.