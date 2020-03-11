Зимой и весной татарстанцы чаще всего травятся парацетамолом

В Минздраве Татарстана рассказали о самых частых бытовых отравлениях жителей республики.

По данным ведомства, в сезон подъема заболеваемости ОРВИ это отравления лекарствами: в это время увеличивается число пациентов, поступающих в больницы с передозировкой препаратами с высоким содержанием парацетамола.

Кроме того, часто за помощью к медикам обращаются после употребления уксусной кислоты и жидкостей для обмывания ветровых стекол автомобиля, в составе которых присутствует метанол. В 2019 году в Казани 19 человек отравились уксусной кислотой, 2 из них скончались. Отравлений метанолом – 12, 6 из них закончились летальным исходом.