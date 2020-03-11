«Рустам Нургалиевич, у вас кулак-то помощнее будет»: Рой Джонс-младший встретился с Миннихановым

Сегодня, 11 марта, в Казань прибыл экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, легенда мирового бокса Рой Джонс-младший. Как сообщают в пресс-службе Минспорта Татарстана, в аэропорту его встретил глава министерства Владимир Леонов.

Сегодня Рой Джонс-младший встретился с Рустамом Миннихановым. В "Инстаграм" президента Республики появилось фото со знаменитым боксером, снимок не остался незамеченным подписчиками главы республики. Особо они акцентировали внимание на размерах кулаков.

"Рустам Нургалиевич у вас кулак то по мощнее будет)"

"Хоть один человек нашёлся по темнее президента РТ, но кулак Минниханова будет мощнее Джонса"

"Рустам Абый с фанатом"

"И тут Рой Джонс понял, что на фоне татар, его кулак мелковат" - пишут пользователи в комментариях к посту.

Добавим, что в Казани боксер 12 марта проведёт мастер-класс для детей, который пройдёт в спортивном комплексе "Динамо" а также станет гостем Кубка Казанского Кремля по боксу в КРК "Пирамида".