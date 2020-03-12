«Девушки не идут в проституцию добровольно»: казанская активистка рассказала об эксплуатации женщин

Ранее мы опубликовали статью о рабстве в 21 веке, его видах и уровне проблемы в рамках Татарстана. Мы считаем ошибкой, что об эксплуатации людей говорят мало, либо не говорят вообще. Это влечет за собой расширение групп риска.

Благодарим Тасию Альбариньо за то, что согласилась дать интервью нашей редакции и обозначила масштабы проблемы.

Тасия Альбариньо

Из трех основных видов рабства мы подробнее расскажем о проституции. Если торговля людьми приносит 150 млрд долларов ежегодно, то сексуальная эксплуатация приносит 56% от общей суммы. А так как мужской проституции всего 1% от общего числа, мы будем говорить именно о женской проституции.

Ни одна девушка не идет в проституцию добровольно

Одно из частых возражений сторонников легализации проституции звучит так: "Многие девушки делают это по собственному желанию, они просто любят секс и хотят сделать любимое дело своей работой".

Я не верю в добровольную проституцию, это просто насилие над женщиной. 95% проституток переживали насилие в детстве, а средний возраст вовлечения в проституцию – 13 лет. Ни о какой добровольности и речи быть не может. Просто люди ко всему привыкают. То, что сначала казалось диким и невообразимым, через время становится рутиной.

Как показывает практика фонда «Безопасный дом», нет ни одной женщины, которая бы пришла в проституцию без травматического опыта или без крайней нужны.

Мир секса за деньги романтизирован такими фильмами, как, например, «Красотка». И вот они ждут, когда за ними приедет Ричард Гир и он увезет их в красивую жизнь. Причем, даже в фильме красотка сценарий изначально был другой – она была наркоманкой. И это больше похоже на правду – женщины в проституции преимущественно наркозависимы или алкозависимы. Сами подумайте, процесс подразумевает в среднем от 5 до 9 клиентов в день. И как можно это выдержать, находясь в трезвом уме и светлой памяти? Вот они и начинают прибегать к алкоголю, наркотикам. Или, что еще страшнее, происходит диссоциация с телом, от которой очень трудно избавиться. Женщина попросту начинает осознавать себя отдельно от тела.

И чем доступнее секс с проститутками, тем больше усугубляется ситуация. В Германии, где проституция легализована, девушек можно заказать по особому меню – там и сэндвич, и что-то кровавое – в общем, на любой вкус. Однажды, одно заведение объявило фикс-прайс – платишь небольшую сумму и делаешь с девушкой что угодно. Сутенеры хотели навариться – оно и понятно – вот только о девушках не подумали. Очередь была почти из 2000 человек.

Женщина-сутенерша из Германии после легализации​ сказала: «Раньше я продавала секс, а теперь я продаю насилие».

Нет более прибыльного дела, чем сексуальная эксплуатация

Доход от инвестиций в торговлю людьми от 100% до 1000%. Надеюсь читать это будут адекватные люди и не воспользуются этой информацией.

В среднем по миру, проститутка за ночь приносит 2000 евро. При этом она может и не видеть этих денег из-за выдуманной долговой кабалы. Сутенер покупает одежду, оплачивает еду и жилье, значит девушка должна "отрабатывать".

Бывает, что сами полицейские крышуют бордели. Но зачем?

Яков Костюковский, криминолог-соци​олог: «Все, что касается проституции обязательно попадает в поле зрения правоохранительных органов. Почему это не пресекается? Потому что закрой один бордель, а вместо него появится три новых, о которых ничего не известно. Значит, их будет сложнее контролировать. В этом есть определенный резон, раз не удается бороться, нужно хотя бы контролировать.

Многим девушкам кажется, что с ними такого случиться не может

На самом деле, наиболее уязвимы те, кто ничего не знает об этой проблеме – их завербовать проще всего. Лет 10 назад о торговле людьми говорили гораздо больше. Информированности мало – сейчас, если специально не искать, информации и не получишь. Таким образом ситуация только усугубляется. Но даже информированная девушка не защищена на 100% – каждая может потерять бдительность.

Мне поступали странные сообщения в интернете из разряда "требуется модель, опыта не имеет значения, зарплата высокая". С огромной вероятность это сообщение писал сутенер, который набирает девушек для проституции. Я ходила в полицию, но, к сожалению, в моем случае выйти на тех людей не удалось.

Многие полиции не доверяют, но, если чувствуете попытку завербовать вас в рабство, то самое умное, что можно сделать – обратиться в правоохранительные органы, а не просто проигнорировать ситуацию.