В Казани водитель сбил старушку прямо на пешеходном переходе

В Казани молодой человек на легковушке сбил пожилую женщину на "зебре".

10 марта 24-летний водитель "Лады Весты" двигался по улице Попова, напротив дома №19 по Сибирскому тракту при повороте налево он не уступил дорогу и сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Как пояснили в ГИБДД Татарстана, в результате ДТП пенсионерка получила множественные травмы ног.

Напомним, сегодня утром в Казани автомобиль вылетел в кювет и врезался в бетонное ограждение, пострадал водитель.