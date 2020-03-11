Исследование: каждую десятую женщину в Татарстане оскорбляет факт празднования 8 марта

Агентство "ПромРейтинг" провело опрос среди жительниц Татарстана, женщинам задали 10 вопросов и объединили результаты. Участие приняли 662 человека.

Опрос показал, что, по мнению женщин, жить в РТ проще мужчинам - так считают 39% опрошенных. 11% сказали, что проще женщинам, 45% затруднились ответить.

Более половины респонденток не испытывают ущемления на работе со стороны мужчин, однако уверены, что при одинаковых профессиональных качествах в РТ выберут соискателя-мужчину. Почти треть жительниц республики считают, что на их должности мужчина получал бы больше денег, а половина опрошенных наблюдали карьерный рост сотрудниц за счет их внешних, а не профессиональных данных.

Вопросы также касались непосредственно праздника 8 марта. 10% респонденток пояснили, что их оскорбляет сам факт празднования, 78% опрошенных женщин не согласились с этим утверждением. Отмечают Международный женский день за праздничным столом порядка половины девушек, среди популярных ответов также - празднование не за столом и с подругами.

В целом, как отметили участницы опроса, за последние 10 лет у женщин стало больше свободы и больше возможностей.