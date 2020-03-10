3000 зрителей поздравили с 8 марта!

Первые весенние праздники в этом году звезды татарской эстрады отметили проведением двухчасового праздничного концерта в торговом центре “Южный”.

6 марта, Хамдуна Тимергалиева, Ляйсан Гимаева, Чачка, Рамиль Айметдинов, Фирюза, Анастасия Макарова, Рафис Калимулин с участием телеканала “TMTV” и выездной открытой студии радиостанции “Tatar Radiosi” устроили настоящее праздничное мероприятие – бесплатный концерт в честь “V Премии телеканала “TMTV”, который пройдет 5 апреля в ТРК "Пирамида".

В канун 8 марта, концерт стал приятным подарком прекрасной половине человечества. Прозвучали популярные песни на татарском и русских языках «Кил яныма», «Чын сою» , «Картаясы килми» , «Парлы ялгыз» , «Океаны» и другие.

За час до концерта стартовала открытая выездная студия радиостанции “Tatar Radiosi”. Многие зрители, забыв про покупки, собрались посмотреть на работу радиостанции “в живую”. Ди-джеи разыграли подарки от партнеров, а певица Чачка исполнила целый ряд своих популярных песен под аккомпанемент гитары.

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