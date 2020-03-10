В Казани женщина не уступила дорогу и врезалась в “БМВ”

Авария произошла сегодня около семи утра на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзная.

«По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем „Лады“ 10-й модели решила проскочить перекресток и не уступила дорогу внедорожнику „БМВ“. Удар был такой силы, что автомобили раскидало по разным сторонам дороги», — уточнили в ГИБДД РТ.

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу. Водитель “БМВ” не пострадал.

Напомним, недавно в Челнах мужчина пытался угнать машину и попал в ДТП.