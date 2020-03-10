В Казани автомобиль такси врезался в автобус

ДТП произошло 10 марта на проспекте Победы. Фото с места аварии появилось в соцсетях.

Водитель автобуса “МАЗ” стал притормаживать у остановки. В этот момент, по словам очевидцев, таксист не успел среагировать на маневр и врезался в общественный транспорт. От удара вся передняя часть автомобиля “КИА” повреждена.

Водитель такси был госпитализирован в больницу с закрытой травмой живота. А его 33-летний пассажир с сочетанной травмой.

Напомним, что недавно в Чистополе водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет.