«Ночь с тобой не стоит таких мучений»: жители Салмачей снова страдают от пробки

Утро вторника началось для жителей поселков Салмачи, Куюки, Вишневка и других с огромных пробок. В социальных сетях появляются посты негодующих жителей. "Стоим в 6, и в 9, и в 10", пишут жители поселков.

"Ужасная пробка была сегодня, ребенок опоздал в школу на 1 урок (("

"Никто не думал , что сегодня такая пробуа будет . С ребенком опаздывали на прием к врачу , выехали раньше в два раза , но пробка оказалась хуже обычного дня . Так ни один не пропустил и не уступил , прям специалтно впритык ехали .... особенно мужчины, если их так можно назвать . Благо до бани добрались и через поле махнули" .

"Мне уже не верят на работе,что я в пробке стою" - жалуются граждане в соцсетях.

Утром, как сообщают salmachi_online, один из водителей пытался объехать пробку по встречной полосе и устроил ДТП.

"Устроила всем "доброе утро"

"Надеюсь лишат,в машине ещё и ребёнок был"

"Сегодня утром два товарища ехали по встречке с таким видом, что встречка ехала им на встречу а не наоборот, ещё и скорой мешали проехать. Все мы опаздывали, но соблюдали правила, единственное что не возможно держать дистанцию, вот из за тех кто ныряет перед тобой" - комментируют пользователи соцсетей.

Однако без юмора не обходится и в пробках. Такое сообщение было замечено в Яндекс. Навигаторе.

А вы попали сегодня в пробки? Делитесь, где это произошло!