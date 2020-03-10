Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань отложили

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя правительства России Марата Хуснуллина.

"Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток", — сказал вице-премьер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Добавим, что высокоскоростная железнодорожная магистраль предполагает скорость порядка 200-400 километров в час, в России таких дорог пока нет.