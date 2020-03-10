Лыжники из Татарстана продолжают регистрироваться на Югорский лыжный марафон

Почти месяц прошел с момента начала регистрации на Югорский лыжный марафон, от Татарстана зарегистрировалось девять лыжников. Регистрация открыта до 11 апреля.

Общее количество зарегистрировавшихся 1000 человек из более чем 30 регионов России и ряда зарубежных стран.

Напомним, Югорский лыжный марафон в этом году состоится 11 апреля в Ханты-Мансийске. Марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры и банком «Открытие». Ежегодно на это спортивное событие собирается около 4 000 российских и зарубежных гостей и участников.

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2020 - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер - ИД «Советский спорт».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.