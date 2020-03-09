Соцсети: в Казани мужчины затеяли драку на улице из-за тюльпанов

Вчера, 8 марта, двое местных жителей затеяли драку из-за цветов. Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице Ломжинской, напротив ТЦ "Южный". Со слов очевидцев, причиной драки стало то, что молодые люди не поделили тюльпаны. На кадрах видно, как рядом стоящие женщины пытаются разнять мужчин. Однако они все равно пытаются сцепиться между собой.

Пользователи соцсетей не упустили случая поиронизировать по этому поводу в комментариях:

"Подраться за цветы - святое!"

"90-е вернулись. Передел цветочного бизнеса"

"Мммм, естественный отбор. Вроде 100.000 лет назад так пещеры делили... Ничего не изменилось"