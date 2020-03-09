Соцсети: казанец попытался потушить свою горящую машину водой из лужи

В Казани на улице Краснококшайской вспыхнул автомобиль. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как к горящей машине подбегает мужчина в шортах в руках с ведром. Затем он набирает воду в ближайшей луже и пытается самостоятельно потушить огонь. Однако все его попытки оказываются тщетны. Через некоторое время на место происшествия прибыла пожарная служба и потушила огонь.

Напомним, ранее в Казани загорелся склад на Хлебозаводской улице. Возгорание произошло на крыше здания и на складе по хранению мебели и материалов.