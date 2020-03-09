В Казани двое детей отравились угарным газом в бане

Накануне в Казани двоих детей доставили в больницу с отравлением угарным газом. Об этом сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел в бане одного из частных хозяйств по улице 5-й Муромской. Двое детей семи и девяти лет в ходе пожара получили отравление угарным газом средней степени тяжести. После случившегося они были госпитализированы в ДРКБ.

Напомним, 6 марта в Казани предварительно природным газом отравились два жителя города. Один из них в результате происшествия погиб.