В Казани вынесли приговор парню, которого задержали на почте со стероидами

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 22-летнему жителю города, обвиняемому в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

В суде установлено, что 25 июля 2019 года подсудимый в интернете заказал из Республики Беларусь два препарата, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества «1-тестостерон» и «болденон» общей массой 43,78 грамма.

В августе того же года при получении посылки в почтовом отделении на улице Татарстан мужчину задержали сотрудники полиции. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 год.