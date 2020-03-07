В Казани вынесли приговор парню, которого задержали на почте со стероидами

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 22-летнему жителю города, обвиняемому в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.
В суде установлено, что 25 июля 2019 года подсудимый в интернете заказал из Республики Беларусь два препарата, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества «1-тестостерон» и «болденон» общей массой 43,78 грамма.
В августе того же года при получении посылки в почтовом отделении на улице Татарстан мужчину задержали сотрудники полиции. Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 год.
комментарии
Вместо того чтобы просто не доставлять - человека намеренно загнали в безвыходное положение сначала сами же доставив ему то что запрещено к пересылке а потом на основании того что сами же ему доставили - его и посадили.
Кстати, то что посылку отправили из Беларуси т.е. ее пропустила белорусская таможня - прямо говорит о том что эти вещества там не запрещены. А Белоруссия - вроде тоже член СНГ, или я что-то путаю?