Глава Минстроя РТ поручил провести проверку на стройках Казани из-за частой гибели рабочих

Глава Минстроя РТ выразил обеспокоенность в связи с участившимися несчастными случаями в результате падения с высоты. В частности, в Казани за сутки на двух строительных объектах пострадали двое и погибли четверо человек.

Глава Минстроя РТ поручил до 20 марта провести профилактические мероприятия по охране труда, проверить все строящиеся объекты на предмет соблюдения требований законодательства. Особое внимание министр призвал уделить состоянию подъемных механизмов и башенных кранов, сообщают в пресс-службе Президента РТ.