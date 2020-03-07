Директор казанского женского волейбольного клуба "Динамо" Сергей Чернышов заявил, что команда не может лететь в Италию на матч с местными волейболистками, и надеется, что игру все-таки перенесут на нейтральную территорию.

"Нам все-таки поставили игру 11 марта в Бусто-Арсицио. Мы в тесном контакте с Всероссийской федерацией волейбола, надеемся, что при помощи ВФВ все-таки удастся перенести этот матч на нейтральную территорию. В Италию команда не может лететь. Нам непонятно решение CEV перенести другие еврокубковые игры в Словению, а нашу игру не переносить", - сказал Чернышов информагентству РИА "Новости".

Напомним, что сегодня Европейская конфедерация волейбола объявила о проведении матча между командами "Динамо-Казань" и "Бусто-Арсицио" на домашней площадке у итальянской команды. Город Бусто-Арсицио находится в затронутом коронавирусом регионе Ломабрдия.