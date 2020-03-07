В Казани на видео попали парни, которые толкали машину с сидящим на капоте человеком

В социальных сетях появилась видеозапись, снятая в Приволжском районе на улице Профессора Камая.

На кадрах несколько молодых людей толкают по дороге легковушку. На капоте машины сидит парень. Необычную процессию сняли сразу несколько горожан, поэтому "покатушки" можно найти в сети с разных ракурсов.

Пользователей соцсетей такой способ передвижения повеселил, казанцы начали строить шуточные предположения о его причинах.

"Опять Тимати клип снимает)"

"Чей-то подарок на 8 марта толкают. Не кабриолет конечно, но сойдёт"

"Если на металл то не туда толкают,там нигде поблизости нет приёмки"

"Перваки едут на стрелку"

"Да бензин кончился у пацанов, хочешь кататься люби и саночки возить" - выдвинули предположения горожане.

Также комментаторы предположили, что этот автомобиль недавно горел на улице Академика Парина, и таким образом машину доставляют на утилизацию. Были и те, кто отметил, что в ближайшее время видеозапись привлечет внимание ГИБДД Казани.