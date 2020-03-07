Ростуризм призвал россиян не отказываться от путешествий по стране из-за коронавируса

В Ростуризме жителей страны призвали не отказываться от путешествий по регионам России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет. В Ростуризме призывают не отказываться от отдыха в стране. Отдых в России может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать", - отметили в Ростуризме.

По словам представителя ведомства, "на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество". Так, любителям теплого климата уже будет комфортно в Крыму, Краснодарском крае и Ставрополье. Туристам, заинтересованным в культурном отдыхе, предложили посетить Казань, обе столицы, Нижний Новгород, города Золотого кольца.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru выяснял, могут ли "закрыть" для туристов Турцию и где безопасно отдохнуть этим летом.