В Казани на итоговой коллегии минпромторга показали ролик из Comedy Club

В Инстаграм попали кадры с доклада министра промышленности и торговли Татарстана. На заседании Альберт Каримов показал сценку резидентов из Comedy Club.

Выступающий представил слушателям отрывок из ролика “Важное совещание”. В нем комики - представители “важной” компании, и единственный вопрос, который они решают - прибить или приклеить табличку.

Участники коллегии поддержали Альберта Каримова и на видеоролик отреагировали аплодисментами.

Показ видео глава минпромторга объяснил тем, что зачастую особое внимание уделяется вопросам из серии “прибить или приклеить”. А на важные вопросы не остается ни времени, ни ресурсов.