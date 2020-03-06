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Фото pixabay.com

В Казани на стройке с 13 этажа упал рабочий

Cегодня, 14:23 279 1 Автор: prokazan.ru
Мужчина погиб на месте

5 марта на двух строящихся объектах Казани произошли трагические случаи. На Ершова с высоты пятого этажа рухнула люлька с рабочими, а на Габишева с 13 этажа упал строитель. 

По данным Следкома РТ, инцидент произошел в дневное время. 30-летний стропальщик упал с 13 этажа при проведении демонтажных работ. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела  продолжается.

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комментарии

Горожанин
0
06 марта 2020
15:20
Голубая луна виновата...

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