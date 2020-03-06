Следком РТ возбудил уголовное дело по факту гибели на казанской стройке троих рабочих

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, которое привело к трагедии на стройке в Казани.

Напомним, что вечером 5 марта на территории строящегося жилого комплекса на улице Ершова с 5 этажа упала люлька, в которой находились пятеро рабочих. Двое из них скончались на месте, один умер в больнице.



По предварительным данным, люлька упала в результате обрыва троса. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.