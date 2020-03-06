В МЧС рассказали подробности пожара на казанском складе

Раннее в соцсети очевидцы выложили видеоролик с пожаром на Хлебозаводской улице.

По данным МЧС РТ установлено, что горит кровля здания и второй этаж склада по хранению мебели и материалов. Объявлен ранг пожара №3. Площадь горения составляет 450 квадратных метров.

На тушение поданы 3 ствола РСК-50, 2 ствола РСК-70, работают 4 звена ГДЗС, используется ближайший гидрант на расстоянии 100 метров. К устранению очага возгорания привлечены 65 человек и 21 единиц техники, в том числе от МЧС России - 48 человек и 17 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

