Парень из Казани объяснил, кто такие профеминисты и зачем они нужны женщинам

Многие ошибочно полагают, что за женские права могут бороться исключительно представительницы прекрасного пола. При этом мало кто слышал о движении профеминистов. Накануне международного женского дня поговорили с участником движения Максимом и узнали, с чего у мужчин начинается инерес к феминизму и как они помогают женщинам бороться за равноправие.

- Объясни, кто же такие профеминисты?

Профеминисты – это люди, поддерживающие фем-движение, но которые по каким-то причинам не могут относиться к нему напрямую. Как правило, это мужчины, которые разделяют ценности феминизма, но в силу понятных причин не способны почувствовать все то, что ощущают женщины. Также к профеминистам можно причислить небинарных людей. Сейчас принято считать, что гендер – это «спектр». Соответственно, есть не только мужчины и женщины.

- С чего начался твой интерес к феминизму?

У меня очень ярко выраженно чувство справедливости. На дворе 21 век, а женщины по-прежнему сталкиваются с массой проблем из-за своей гендерной принадлежности. Сексизм в наше время как будто не только не изжит, а наоборот переживает новое рождение.

- Зачем профеминисты нужны фем-движению?

У мужчин больше доступа к мужскому сообществу. Поэтому они могут повлиять на ту часть, которая не разделяет эти взгляды или не знает о них вовсе. Это полезно для феминизма. Думаю, кому-то из феминисток важно понимать, что они не одни, и их поддерживает не только сестринство, но и другие.

- А зачем профеминисты защищают права женщин?

Женщинам до сих пор труднее строить карьеру, получать такую же зарплату как у мужчин, на них давят по вопросам деторождения. Многим мужчинам, и мне в том числе, уже поперек горла стоит гонка за гендерным первенством. Люди разные, и я не вижу будущее в каком-то соревновании.

Многим мужчинам, и мне в том числе, уже поперек горла стоит гонка за гендерным первенством.

- Помогает ли как-то борьба за права женщин самим мужчинам?

В первую очередь учитываются и продвигаются их интересы. Одна из вещей, с которыми борется фем-движение – это традиционные патриархальные установки, от которых действительно страдают и мужчины в том числе. Среди этого обязательная призывная армия, эмоциональная скованность, которая может привести к неприятным вещам в психике. Агрессия между мужчинами, постоянное соревнование – это все отголоски патриархата. Феминизм и другие движения за равноправие пытаются с этим бороться.

- А российское общество, на твой взгляд, готово к фем-движению?

В России сейчас довольно странно диктуется позиция «сверху». Мы почему-то выступаем за традиционные ценности. Непонятно, откуда взялась такая тягу к прошлому. Да, в то время женщина могла считаться более слабым существом, потому что она была вынуждена постоянно рожать, из-за этого она чисто физически могла быть слабее мужчины. Но сейчас позиция «мужчина – голова, а женщина – шея» – это пережитки прошлого.

Сейчас позиция «мужчина – голова, а женщина – шея» – это пережитки прошлого.

- Что нужно сделать для просвещения общества? Пытаются ли искоренить гендерные стереотипы в Казани?

В Казани существует организация «ФемКызлар». На мой взгляд, они делают все, что могут: проводят лекции о домашнем насилии, проституции, торговле людьми, дают интервью. Возможно, эти методы не всем могут показаться близкими, но они в любом случае должны быть.

- Как ты считаешь, сейчас идеи феминизма популярны среди казанских мужчин?

Мужчин, которые осознанно пришли к поддержке феминизма, в Казани пока очень немного. Виной тому служит непросвещенность, возможно нежелание об этом узнавать и, конечно же, масса стереотипов, которые пока что сильны в обществе. Например, среди них стереотип о том, как выглядят феминистки. Принято считать, что они грубые и часто выпячивают свои убеждения. Но это совсем не так. Мимо вас на улице может пройти женщина в элегантном наряде с прической или ничем не примечательная с виду барышня, и вы ни за что не догадаетесь, что они феминистки.

- Можешь рассказать, какие мероприятия проводят именно профеминисты? Как ваши взгляды реализуются с практической стороны?

Я лично по профеминизму никаких мероприятий не провожу. Я вообще, можно сказать, не знаком с другими убежденными профеминистами в нашем городе.

Тут ведь всё упирается в основном только в самые бытовые вещи, необязательно быть прямо-таки активистом. Достаточно просто понимать и поддерживать позицию фем-движения, своим собственным примером отрицать сексизм банально в бытовых обстоятельствах, в разговорах с другими мужчинами, например.

- А как именно это проявляется в быту?

Можно, например, отказываться от услуг компаний, которые используют женское тело для продвижения бренда. Часто используют сексистские слоганы, которые унижают женщин, типа реклама пылесосов «сосу за копейки» или квартир «сними двушку недорого» с зачеркнутой буквой «е» в слове «двушка». Я считаю, тут важно голосовать рублём и не поддерживать такие компании.

Можно, например, отказываться от услуг компаний, которые используют женское тело для продвижения бренда.

- Смотри, если девушка незнакомая ведет себя откровенно по-хамски, ты попробуешь ей объяснить, что это неправильно, или же наоборот отнесешься так сказать «снисходительно»?

В этом случае я не стану делать упор на то, девушка это или нет. Если она лично меня оскорбляет, я постараюсь ей это объяснить и попрошу так не делать. Потому что от пола не так много зависит, чтобы на этом основании менять отношение к ситуации.

- А если девушка, например, полезет драться? Твои действия в этом случае?

Со мной во взрослом возрасте, по-моему, ни разу такого не случалось. Если только в детском саду. Ну, в теории... Постараюсь защитить свою голову и максимально отойти от неё, пока не остынет. На словах постараюсь вразумить.

- То есть у тебя в садике бывали стычки с девочками?

Да у кого уж не было, дети бывают импульсивными, пробуют себя в том числе в проявлении агрессии, это нормально. Больше, конечно, с мальчишками были стычки. Но и девочки разные бывают, могут инициировать конфликт, и это опять же не так сильно зависит от пола. Только от воспитания.

- Как твои взгляды отражаются на поступках по отношению к женщинам в твоей семье и твоей второй половинке?

Мое отношение ничем существенно не отличается к женщинам в моей семье и ко всем остальным. Точно так же стараюсь быть уважительным. Конечно, тут другой уровень эмоциональных взаимоотношений, более высокий градус тепла, я сильнее к ним привязан, но это уже личное.

- Что ты точно не сделаешь или наоборот сделаешь по отношению к женщине?

Я лично никогда не стану применять никакое насилие в отношении женщин. Не буду даже сомневаться в том, что они могут быть умнее и способнее по сравнению со мной и другими мужчинами. Не стану отмахиваться, если женщина на что-то жалуется, что якобы это всё ерунда и нытье. Если она заявляет о проблеме и просит помощи – значит, это важно, и нужно оказать эту помощь посильно.

Банально если в мужском коллективе начинается обсуждение женщин, которое может их потенциально оскорбить, я постараюсь пресечь такие разговоры. Условно «какая грудь/попа/ноги, какой странный нос, что за причёска» – это же было бы обидно слышать женщине, которую обсуждают. Или про умственные способности - мол, «что за дура, ведёт себя странно».

- Что ты можешь посоветовать, чтобы познакомиться с феминизмом тем, кто ничего про это не знает?

На самом деле существует очень много книг про это. Есть, кстати, одна очень полезная статья, ее написала авторка Дарья Серенко. Она очень доступным языком, кратко и ёмко описала историю феминизма и то, как это движение выглядит сейчас. Также я читаю различные блоги, посвященные феминизму и профеминизму, во «ВКонтакте», Telegram и Instagram.

При этом есть пространства, в которые вообще не допускаются мужчины из соображений психологической безопасности. В них обсуждаются глубокие вопросы самого фем-движения.