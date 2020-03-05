Видео в Instagram помогло ликвидировать свалку в Казани

Житель Казани поделился видео в Instagram с кадрами из поселка Нагорный. В записи мужчина показывает свалку мусора в жилом районе возле дома. Публикация появилась в интернете вчера. А сегодня, 5 марта, Министерство экологии РТ ответило на данную ситуацию в Instagram:

“Спасибо за неравнодушное отношение к окружающей среде. На данный момент свалка ликвидирована”

В доказательство проделанной работы в их профиль были загружены сториз в формате “Было/стало”.

Напомним, что недавно жители поселка Азьмушкино Тукаевского района пожаловались на завод ТЭМПО и выложили в социальные сети, как в реку сливают горящий шлак. В Министерстве экологии Татарстана ответили, что в отношении завода Росприроднадзор уже возбудил административное расследование, а предприятие в ближайшее время посетит надзорный орган.