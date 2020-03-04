Об экстренной посадке в Казани самолета, в котором у мужчины случился приступ, попросила косметолог

Мужчине, из-за самочувствия которого в Казани экстренно сел самолет, начали оказывать помощь еще на борту. Врач - косметолог Татьяна Калинина рассказала РИА "Новости", что происходило в салоне самолета.

По ее словам, подойти к 60-летнему мужчине, когда тому стало плохо, женщину попросили проводники.

"Полноценную помощь оказать было сложно на борту самолета. Моей задачей было оценить состояние пациента, его тяжесть, и теми препаратами, такими как нитроглицерин и кислородная маска, попытаться купировать приступ. И по возможности исключить панику, потому что рядом жена, и ему тоже стало страшно", - приводят слова медика в информагентстве.

Проводники спросили, необходима ли посадка авиалайнера, и Татьяна ответила положительно, так как у мужчины замедлился пульс, он начал терять сознание. Аэропортом для приземления был выбран "Казань", в столице РТ пассажира ждали медики скорой, которые доставили гражданина в больницу.

Сама Калинина, по данным РИА "Новости", живет в Севастополе и работает в Челябинске, она является главврачом клиники эстетической медицины.