ТНТ покажет киносериал «Шторм» — впервые на российском ТВ!

10 марта в 22.00 на телеканале ТНТ состоится телевизионная премьера драматического киносериала «Шторм» с Александром Робаком, Максимом Лагашкиным и Анной Михалковой.

«Шторм» — уже второй совместный проект режиссера Бориса Хлебникова и сценаристки Натальи Мещаниновой, которые работали над фильмом «Аритмия».

Открытие нового дворца искусств в провинциальном городе оборачивается трагедией: крыша здания не выдерживает снегопада и обрушивается на собравшихся. Погибают дети. Но кандидату в мэры Крюкову, ответственному за проект, удается избежать наказания – вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер.

Следователю Сергею Градову (Робак) настойчиво рекомендуют не лезть в это дело, однако он, уставший от вечной коррупции, добивается ареста Крюкова. Но тут в жизни самого Градова случается трагедия: его любимой женщине Марине (Михалкова) срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Ради нее Градов идет на должностное преступление. А раскрыть его будет пытаться старый друг Сергея Юрий Осокин (Лагашкин) из убойного отдела…

Злободневный сериал «Шторм» смело ставит перед зрителем этические вопросы, с которыми ни один человек не хотел бы столкнуться. На какие жертвы можно пойти ради любимого человека? А если эти жертвы противоречат всем твоим принципам? А если ради спасения одного человека придется подставить другого?

В «Шторме» — сериале про любовь и коррупцию — есть и глубокая драма, и цепляющая детективная линия, и криминал, но главное — есть авторское «двойное дно», которое делает эту историю обезоруживающим высказыванием о непростой человеческой природе.

«Когда мы обсуждали героя Саши Робака с Наташей Мещаниновой, то я так сформулировал для себя его образ — он Кинг-Конг: в одной лапе он нежно держит девушку, а второй — крушит города». - Борис Хлебников в интервью Meduza

За роль в «Шторме» Анна Михалкова получила «Золотого орла» как лучшая актриса, а сам сериал стал лучшим в 2019 году по мнению ведущих российских кинокритиков и журналистов:

«Создатели «Шторма» позиционируют его как киносериал, и это действительно в прямом и переносном смысле — большое кино. Как и все проекты режиссера Бориса Хлебникова». - Мария Истомина, «Ведомости»

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«В «Шторме», помимо великолепных актерских работ и очень плотного, густого сценария, поражает абсолютное попадание в нерв сегодняшнего дня. Это очень редкое качество, свидетельствующее о масштабе личности режиссера, о его включении в эпоху, о его человеческом и гражданском неравнодушии». - Ксения Ларина, «Эхо Москвы»

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«Чем зацепил лично меня? Соотношением сиюминутного и вечного. Блистательной актерской игрой. Умением показать одновременно и грязь, и чистоту человеческой души. Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова и Анна Котова-Дерябина заслуживают того, чтобы их работы были отмечены особо». - Сусанна Альперина, «Российская газета»

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«Сюжет «Шторма» оказывается намного сложнее простого рассказа о том, как и почему появляются «оборотни в погонах». - Игорь Карев, «Аргументы и факты»

«Шторм» — с 10 марта в 22.00 на ТНТ!​