В Казани пенсионерка умышленно снесла дом, в котором проживала семья с малолетними детьми

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 60-летней жительницы Казани по двум статьям УК РФ (ч.2 ст. 167 "Умышленные уничтожение и повреждение имущества" и ст. 294 "Воспрепятствование производству предварительного расследования"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, история началась в 2006 году, когда женщина купила земельный участок в поселке Мирный. На участке находилась самовольная жилая постройка, где проживала семья из пяти человек: пожилая женщина, ее дочь и трое внуков от 4 до 9 лет. Владелица земли потребовала от жильцов освобождения дома, получив отказ, стала неоднократно обращаться в судебную инстанцию, где не нашла поддержки в удовлетворении своих требований.

В итоге в 2019 году, пока жильцов не было дома, пенсионерка наняла рабочих, которые успели снести крышу. После чего проживавшая в нем семья была вынуждена переехать в съемное жилье. ОВД по данному факту возбудили уголовное дело по статье "самоуправство".

Снос строения, как вещественного доказательства, запретили и пенсионерку об этом уведомили. Несмотря на это владелица участка снова наняла рабочих, которые полностью снесли постройку.

Свою вину женщина не признала. А ущерб от ее действий, по предварительным данным, составил около 1 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.