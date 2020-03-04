Слайм фестиваль «FUN SlIME FEST» 2020

28 - 29 марта
10.00-18.00
Казань, Fun 24, ул. Мазита Гафури, 46
Fun Slime Fest — это фестиваль для тех кто на хайпе! Будем тусоваться и флексить в Fun 24!
► Ты сможешь снять много крутого контента для своих аккаунтов!
►Познакомиться с крутыми блогерами!
►Сделать самый крутой слайм и выиграть крутые призы!
Что тебя ждет на фестивале:
- ТОП слаймеры и Звезды Likee и Tik Tok
► Masha Zoom 2,7 млн подписчиков
► Юный Слаймер 3,86 тыс
► Nikusha Slime 111 тыс
► Alice Che 817 тыс
► Maria Tomo 1,5 млн
и другие.⠀
- Квест по Fun 24! Победитель — получает приз!
- Лекторий блогера
► Как открыть свой You Tube канал?
► Как снимать и фотографировать на телефон?
► Как сделать крутой слайм?
► Как сделать макияж, чтобы мама не ругала?
► Как сделать крутую прическу, с которой можно ходить в школу?
► Кастомайз
и многое другое.
- Маркет с уникальными слаймами и хенд мейд товарами
- Зоны для создания контента
► Селфи зона
► Гидравлический пресс — «Создай свой СлоумО»
► Слайм стена
► Бассейн с шарами
► Бассейн с бумагой
► GIF-стойка
► Bullet time
► Spinner
- Аттракционы FUN 24: БЕСПЛАТНО
- Яркая шоу программа
► Крутые и смешные челленджи от ведущих. Победители получат крутые призы (мерчи)
► Розыгрыш призов (iPhone!) по входным билетам!
► Модные тату-станции и бьюти-боксы
► Большой видео флешмоб для Likee и Tik Tok
► Обливание слаймом для самых экстремальных
► Лайт-шоу
► Нереальное крио шоу с гигантскими взрывами
► Дискотека от DJ с последними модными хитами
► Выступление музыкальных групп
Билеты вы можете приобрести:
Кассир.ру: https://kzn.kassir.ru/festivali/fun-slime-fest
На официальном сайте: www.funslimefest.ru
Увидимся на фестивале!
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