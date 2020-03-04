Слайм фестиваль «FUN SlIME FEST» 2020

28 - 29 марта

10.00-18.00

Казань, Fun 24, ул. Мазита Гафури, 46

Fun Slime Fest — это фестиваль для тех кто на хайпе! Будем тусоваться и флексить в Fun 24!

► Ты сможешь снять много крутого контента для своих аккаунтов!

►Познакомиться с крутыми блогерами!

►Сделать самый крутой слайм и выиграть крутые призы!

Что тебя ждет на фестивале:

- ТОП слаймеры и Звезды Likee и Tik Tok

► Masha Zoom 2,7 млн подписчиков

► Юный Слаймер 3,86 тыс

► Nikusha Slime 111 тыс

► Alice Che 817 тыс

► Maria Tomo 1,5 млн

и другие.⠀

- Квест по Fun 24! Победитель — получает приз!

- Лекторий блогера

► Как открыть свой You Tube канал?

► Как снимать и фотографировать на телефон?

► Как сделать крутой слайм?

► Как сделать макияж, чтобы мама не ругала?

► Как сделать крутую прическу, с которой можно ходить в школу?

► Кастомайз

и многое другое.

- Маркет с уникальными слаймами и хенд мейд товарами

- Зоны для создания контента

► Селфи зона

► Гидравлический пресс — «Создай свой СлоумО»

► Слайм стена

► Бассейн с шарами

► Бассейн с бумагой

► GIF-стойка

► Bullet time

► Spinner

- Аттракционы FUN 24: БЕСПЛАТНО

- Яркая шоу программа

► Крутые и смешные челленджи от ведущих. Победители получат крутые призы (мерчи)

► Розыгрыш призов (iPhone!) по входным билетам!

► Модные тату-станции и бьюти-боксы

► Большой видео флешмоб для Likee и Tik Tok

► Обливание слаймом для самых экстремальных

► Лайт-шоу

► Нереальное крио шоу с гигантскими взрывами

► Дискотека от DJ с последними модными хитами

► Выступление музыкальных групп

Билеты вы можете приобрести:

Кассир.ру: https://kzn.kassir.ru/festivali/fun-slime-fest

На официальном сайте: www.funslimefest.ru

Увидимся на фестивале!