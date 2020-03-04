ProKazan.ru в прошлом месяце выпускал материал о реальных зарплатах в Казани. Тогда к нам в редакцию обратилось огромное количество жителей города, желающих рассказать, как они живут на свои скромные зарплаты.

В связи с этим мы решили открыть рубрику "Сберкнижка" и периодически выпускать материалы, повествующие о том, как казанцы с разным уровнем дохода планируют свой бюджет.

Сегодня мы поведаем историю казанской пенсионерки Нины (имя изменено по просьбе героини).

Нина Ивановна родилась и выросла в Казани. Проработала 15 лет инженером на предприятии, а после того, как в "перестройку" попала под сокращение, трудилась, где придется. Квалифицированному специалисту приходилось работать и продавцом в табачном киоске, и няней. Официальный стаж работы Нины Ивановны - 24 года, а пенсия на сегодняшний день составляет всего 10 620 рублей. После выхода на пенсию женщина не работала по состоянию здоровья. В прошлом имела 3 группу инвалидности, а с возрастом состояние только усугубилось. Передвигается Нина Ивановна с трудом — болят колени. Она точно не относится к тем бабушкам, которые едут куда-то с огромными сумками в переполненных автобусах по утрам.

Нина Ивановна, 62 года, пенсионерка Доход: 10 620 рублей

Основные расходы: ЖКХ: 5000 рублей Лекарства: 2000 рублей Питание: 3620 рублей

- Нина Ивановна, опишите свой обычный день.

- Я встаю рано утром, принимаю разные таблетки, измеряю давление. Снова что-то принимаю, если оно высокое. Затем готовлю завтрак, ем. Выполняю разные домашние дела. Разве это кому-то интересно? Иду в продуктовый магазин. Потом возвращаюсь, смотрю разные передачи по телевизору. Иногда хожу к соседке, помогаю ей с хозяйством. Она старше меня, ей совсем тяжело одной. По вечерам читаю новости в Интернете или художественную литературу, смотрю фильмы. Нравится фантастика.

- Какие продукты вы обычно покупаете в магазине?

- В день я могу тратить на продукты около 120 рублей. Но каждый день в продуктовый я не хожу. На эти деньги я покупаю молоко и хлеб. На другой день я могу купить картошку, капусту. На третий - гречку, рис. В другой раз могу позволить себя купить курицу. Говядина дорогая. Конфеты покупаю только по акциям, самые дешевые. Подсолнечное масло покупаю 1 раз в месяц. Питание у меня однообразное. Очень люблю орехи, фрукты, они полезные, но купить их не могу.

- Как вам удается экономить?

Я всегда ищу товары по акциям. Нравится ходить в магазин "У дома". Могу целый день ходить по аптекам, чтобы найти самые дешевые лекарства. К сожалению, у нас очень дорогие лекарственные препараты. А они очень нужны. Транспортная субсидия в 500 рублей тоже идет на покупку продуктов питания.

- А вы живете одна? Вам кто-нибудь оказывает помощь?

- Да, живу одна, но у меня есть двое детей. Они помогают. Иначе я бы не справилась.

- На какие деньги вы покупаете одежду, обувь, технику?

- Я это не покупаю. Если сломается телевизор или холодильник, сама купить новые не смогу. Помогут дети. Одежду и обувь тоже купить не могу. Помогают родные. Плохо, когда что-то ломается — сантехника или проводка. Графы "непредвиденные расходы" в моем бюджете нет. Копить тоже не получается.

- Где вы проводите лето?

- Дома. Давно мечтаю съездить в "Бакирово" или на море, но пока выехать не получается.

- Какие у вас хобби? Как вы развлекаетесь? Ходите на концерты, выставки, в театр?

- Я люблю читать, хожу в церковь. Не помню, когда последний раз была в театре или на выставке.

- О чем вы мечтаете?

- Я уже ни о чем не мечтаю.

- О чем вы жалеете?

- И ни о чем не жалею.

- Что бы вы посоветовали молодым казанцам?

- Относитесь друг к другу с любовью и уважением. Берегите свои нервы и чужие. Все болезни от переживаний.

В России величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года для пенсионеров составляла 9 090 рублей. А Нина Ивановна получает ежемесячно даже на полторы тысячи больше. При этом она не может себе позволить правильно питаться, покупать одежду, обувь, предметы мебели, путешествовать, ходить в театр и на концерты, лечиться в санатории.

На кого же тогда рассчитан прожиточный минимум? Как выживать одиноким пенсионерам, которым некому помочь?

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