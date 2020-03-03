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Фото vk.com/visittatarstan

Пассажирам Diamond Princess, находящимся в Казани на карантине, подарили носки и игрушки-антистресс

Cегодня, 13:07 192 3 Автор: prokazan.ru

Пассажирам "коронавирусного" лайнера, находящимся в инфекционной больнице Казани, передали подарки от официального туристического бренда республики Visit Tatarstan. Об этом пресс-служба центра рассказала в социальных сетях.

В числе подарков для россиян - носки, стикерпаки, набор открыток, ежедневники и игрушки - антистресс.

"Мы считаем, что им сейчас особенно необходимы поддержка и сочувствие, и как сотрудники самой гостеприимной отрасли и региона, искренне их выражаем!" - говорят представители центра. 

Напомним, что в инфекционной больнице Казани с 23 февраля находятся восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. У троих человек выявлен коронавирус, по последним данным Минздрава РТ, самочувствие у всех нормальное, повышения температуры и симптомов простудных заболеваний не наблюдается.

 

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комментарии

Горожанин
0
03 марта 2020
13:12
А тапочки не подарили?
Горожанин
0
03 марта 2020
13:14
да нам на сра7ь
Горожанин
0
03 марта 2020
13:49
Сирун, ты говори от себя, а не всех.

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