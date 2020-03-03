Пассажирам Diamond Princess, находящимся в Казани на карантине, подарили носки и игрушки-антистресс

Пассажирам "коронавирусного" лайнера, находящимся в инфекционной больнице Казани, передали подарки от официального туристического бренда республики Visit Tatarstan. Об этом пресс-служба центра рассказала в социальных сетях.

В числе подарков для россиян - носки, стикерпаки, набор открыток, ежедневники и игрушки - антистресс.

"Мы считаем, что им сейчас особенно необходимы поддержка и сочувствие, и как сотрудники самой гостеприимной отрасли и региона, искренне их выражаем!" - говорят представители центра.

Напомним, что в инфекционной больнице Казани с 23 февраля находятся восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess. У троих человек выявлен коронавирус, по последним данным Минздрава РТ, самочувствие у всех нормальное, повышения температуры и симптомов простудных заболеваний не наблюдается.

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