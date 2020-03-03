Ильсур Метшин: в Казани есть все для проведения Суперкубка УЕФА

В Казани есть все необходимое для того, чтобы принять Суперкубок УЕФА 2023. Об этом заявил Ильсур Метшин.

"Мы в очередной раз подтвердили статус одной из мировых столиц спорта. <...>Мы этим гордимся, искренне рады и полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА" - отметил мэр Казани.

Он также подчеркнул, что для проведения состязаний мирового уровня в столице РТ есть современный 45-тысячный стадион, развитая индустрия гостеприимства, армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом. Проведение такого матча даст городу новый импульс, считает Метшин.

Напомним, о том, что Казань примет Суперкубок УЕФА 2023, стало известно вчера. В России мероприятие пройдет впервые.