Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:46, сегодня
Страшно, что в 21 веке дети умирают от кори: что будет с Казанью, если отказаться от прививок
12:29, сегодня
В казанском «Пивомане» продавали спирт, разбавленный водой
12:20, сегодня
Крупные банки откажутся от бумажных договоров - ВТБ рассказал, как это будет
09:00, 02.03.2020
Дизайн интерьера роскошь или необходимость? Что такое дизайн-проект квартиры и зачем он нужен
11:52, сегодня
Водитель Porsche Сayenne устроил массовую аварию в центре Казани
11:50, сегодня
Бесплатный концерт в честь премии TMTV
11:23, сегодня
Челнинский исполком назвал реальные зарплаты директоров местных МУПов
14:00, 28.02.2020
Покорить Альпы и прогуляться по вулканическому песку: как сделать путешествие своей профессией
11:07, сегодня
В Челнах водитель Мазды влетел в трактор
10:37, сегодня
Ильсур Метшин: в Казани есть все для проведения Суперкубка УЕФА
09:32, сегодня
Он требовал 10 миллионов: Следком РТ рассказал подробности захвата заложников в Казани
08:57, сегодня
Капитан Татарстан: граффити с Зариповым появилось на одном из домов Казани
08:55, сегодня
Okko эксклюзивно покажет «Холопа», самый кассовый российский фильм
08:00, сегодня
Челнинец входил в Топ-100 лучших диджеев мира
07:15, сегодня
Спасатели в Казани вывели из горящей многоэтажки трех человек
19:42, 02.03.2020
«Направления закрывают неожиданно и резко»: где отдыхать казанцам, если «закроют» Турцию?
19:20, 02.03.2020
В Конституции могут закрепить понятие брака, которое снимет вопросы соблюдения прав секс-меньшинств
19:04, 02.03.2020
В Челнах прокуратура нашла нарушения в парке «Суперленд», где травмировался ребенок
18:35, 02.03.2020
В Казани две девушки пытались организовать нарколабораторию. Им могут дать по 20 лет колонии
18:27, 02.03.2020
В казанском автобусе внезапно сработал огнетушитель
17:49, 02.03.2020
В Казани пройдет Суперкубок УЕФА в 2023 году
17:19, 02.03.2020
В Альметьевске женщина-инвалид получила квартиру с огромным долгом по ЖКХ
17:14, 02.03.2020
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
16:30, 02.03.2020
В Челнах в руках у школьника взорвалась петарда
16:01, 02.03.2020
В Казани мужчина взял в заложники жену с детьми и угрожал взорвать газ
15:42, 02.03.2020
Казанские спасатели освободили ребенка, застрявшего в стуле
15:23, 02.03.2020
В Казань приедет знаменитый толстый кот Виктор
14:30, 02.03.2020
В Челнах водитель легковушки влетел в КАМАЗ. Он скончался на месте
13:55, 02.03.2020
В Нижнекамске мужчина избил прохожего до черепно-мозговой травмы
13:38, 02.03.2020
Банк «Открытие» утвердил призовой фонд восьмого Югорского лыжного марафона
13:33, 02.03.2020
Казанца, который удовлетворял себя на глазах шестилетней девочки, будут судить
13:03, 02.03.2020
Жители казанского ЖК два месяца не могут попасть к педиатру. Врач уволился еще в декабре
12:47, 02.03.2020
Челнинец жестоко избил 17-летнего парня за то, что он неуважительно повел себя у него в гостях
12:47, 02.03.2020
В Казани мужчину придавило бетонной плитой. Его вытаскивали спасатели
11:57, 02.03.2020
В Елабужском районе в ходе пожара погибли два пенсионера
11:15, 02.03.2020
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
11:07, 02.03.2020
В Татарстане пьяный водитель BMW врезался в автобус
10:53, 02.03.2020
В Татарстане на Масленицу активисты сожгли «мусоросжигательный завод»
10:38, 02.03.2020
Какие отношения сейчас в коллективе группы Каста: Подробности в эксклюзивном интервью Prokazan
10:29, 02.03.2020
Вин Дизель похудел благодаря нано-роботам: Киноафиша Prokazan, расскажет о топовых новинках марта
10:25, 02.03.2020
В Челнах наказали водителя, пассажир которого проехался вне салона автомобиля
09:50, 02.03.2020
В казанских такси появятся таблички на шрифте Брайля
08:46, 02.03.2020
В Казани женщина зарезала ребенка, ранила второго и пыталась покончить с собой
16:33, 01.03.2020
В Казани посадят деревья на 280 млн рублей
14:28, 01.03.2020
Стало известно состояние россиян, которые лежат с коронавирусом в инфекционной больнице
13:49, 01.03.2020
Сайт ВТБ Лизинг вошел в число лучших в Рунете
13:42, 01.03.2020
В Казани горела пятиэтажка: эвакуировали 15 человек
13:35, 01.03.2020
Будут ли проверять казанцев на коронавирус? Минздрав не видит смысла в проверке всех россиян
13:30, 01.03.2020
Парад абсурда или слишком усердные коммунальщики? - В Казани техника чистила от снега голый асфальт
13:27, 01.03.2020
Челнинцы теперь могут становиться стюардами бесплатно
13:23, 01.03.2020
Полиция ищет хулигана, который забросил фейерверк в салон иномарки
13:18, 01.03.2020
Для резидентов Иннополиса теперь налоги будут составлять 1%
13:14, 01.03.2020
ВТБ обеспечил переводы на 30 млрд рублей в рамках СБП
11:47, 01.03.2020
Минниханов показал, как реагирует на поздравления с днем рождения
11:39, 01.03.2020
Минниханов не променял Татарстан на инопланетян: в сети появился мультик с президентом
11:29, 01.03.2020
29 февраля в Дворце торжеств было тихо: мало кто рискнул жениться
11:25, 01.03.2020
Челнинка вышла в финал конкурса «Воспитатель года»
11:17, 01.03.2020
В Челнах 29 февраля родилось 8 детей
11:09, 01.03.2020
240 млн рублей потратили на поддержку малого и среднего бизнеса в Челнах
10:31, 01.03.2020
Названы самые продаваемые продукты в масленицу: казанцы раскупили безглютеновую муку
09:49, 01.03.2020
Казань пользуется популярностью: в марте будет много туристов
17:22, 29.02.2020
В Альметьевске у молодого парня нашли наркотики
17:11, 29.02.2020
Градостроительные услуги
16:53, 29.02.2020
Татарстанцы стали отказываться от посылок из Китая
16:30, 29.02.2020
Челнинцы втянулись в финансовую пирамиду в Instagram
15:36, 29.02.2020
Казань расцвела алыми розами и улыбками девушек к старту шоу «Холостяк»
14:56, 29.02.2020
Синоптики рассказали, каким в Татарстане будет первый день весны
14:54, 29.02.2020
В Казани из-за снегопада встали троллейбусы
14:30, 29.02.2020
В Казани автомобиль «Рено» въехал в патрульную машину ДПС
14:21, 29.02.2020
В Казани сбили девушку прямо на «зебре»
14:08, 29.02.2020
В Челнах жители одного из домов обнаружили в подъезде подозрительный пакет
13:28, 29.02.2020
В Казани задержаны подозреваемые в краже собачьего корма
13:10, 29.02.2020
Казанская управляющая компания предложила горожанам скинуться на ремонт дороги
12:45, 29.02.2020
«Открытие Research»: падение мировых фондовых индексов может превысить 20% из-за коронавируса
12:31, 29.02.2020
В Казани на Баумана загорелся мужской монастырь. Фото
12:08, 29.02.2020
В Татарстане пьяная женщина на легковушке слетела с дороги
08:27, 29.02.2020
Челнинцы пожаловались на завод, который сливает в реку горящий шлак. Их услышали в Минэкологии
20:19, 28.02.2020
В Челнах школьница спасла мальчика, тонущего в бассейне
18:16, 15.12.2019
Житель РТ, находясь в колонии, украл деньги у подруги из Чувашии
10:52, 15.12.2019
Синоптики рассказали, когда в Татарстане пойдет снег
11:20, 14.12.2019
В Зеленодольске вторые сутки ищут пропавшую девочку
12:57, 11.12.2019
В Зеленодольске жильцы дома жалуются на большую свалку мусора во дворе
10:56, 11.12.2019
Президент Республики посетил комбинат «Майский» в Зеленодольском районе
10:28, 11.12.2019
Главгосэкспертиза одобрила проект МСЗ Зеленодольском районе
17:23, 10.12.2019
Как правильно выбрать сладкий и безопасный подарок для ребенка на Новый год
15:50, 10.12.2019
МЧС РТ предупреждает об ухудшении дорожных условий
15:00, 10.12.2019
Рустам Минниханов открыл новый учебный корпус в Зеленодольском районе
12:37, 10.12.2019
Зеленодольский лыжник Андрей Ларьков завоевал «серебро» на Кубке мира
11:42, 10.12.2019
В Зеленодольском районе пресечена незаконная добыча полезных ископаемых
10:22, 10.12.2019
В Зеленодольске осудили бывшего директора МУП «Нурлатское МПП ЖКХ»
15:27, 09.12.2019
Житель Йошкар-Олы осуждён за грабёж в Зеленодольске
13:39, 09.12.2019
Казанская прокуратура посетила исправительную колонию №5 в Зеленодольском районе
11:40, 09.12.2019
Туристическая эко-деревня появится В Зеленодольском районе
11:27, 09.12.2019
Масштабный проект «Большой Зеленодольск» могут снова запустить в регионе
09:54, 09.12.2019
Для поселка Васильево предложили разработать отдельную программу развития
14:08, 07.12.2019
В Зеленодольске закрыли игровые аппараты, а организатора наказали
09:54, 07.12.2019
Зеленодольский музей спорта отметил юбилей
16:15, 06.12.2019
Зеленодольская полиция накрыла подпольный зал с игровыми автоматами
12:44, 06.12.2019
В Зеленодольском районе откроют 4 новых кинозала
11:49, 06.12.2019
В Зеленодольске узбекистанец попал под суд за велосипед
11:02, 06.12.2019
Посиделки с друзьями обернулись для Зеленодольца уголовным сроком
16:48, 05.12.2019
Прокуратура проверила Зеленодольский ломбард
16:11, 05.12.2019
В Зеленодольске прошел всероссийский конкурс в центре развития «Seven Kids»

Страшно, что в 21 веке дети умирают от кори: что будет с Казанью, если отказаться от прививок

Cегодня, 11:46 55 1
Яна Крутовских
Врачи отвечают на мнение антипрививочников

Когда в нашей группе ВКонтакте мы выпускали пост о росте заболеваемости ОРВИ, мы не ожидали, что подписчики начнут демонизировать прививки.

 

Нам стало интересно и мы завели диалог

Обозначим свою позицию – мы за то, чтобы каждый делал прививки.

Конечно, тут имеется оговорка - если нет медицинских показаний к отказу от вакцинации. Также важны качество вакцины и квалификация врача. При соблюдении этих условий прививка обезопасит вашу жизнь и жизнь окружающих. 

 

Ниже аргументы людей, которые выступают против вакцинации

Айд​ар Far-Ыч

Сегодня прививки считаются если не панацеей, то, как минимум, серьезной защитой от большинства вирусных заболеваний. Казалось бы, чего проще? Один-два укола и человек избежит очередной неприятной инфекции, либо массового вируса, подхватить который в наше время - проще простого...
Однако посмотрим правде в ее жестокие глаза: какие обратные последствия "вакцинировния" мы можем испытать на себе? 
 
А последствия не из приятных. "Тошнота, понос, рвота, слабость, головокружение, и т.д" - знакомый список, не правда ли? Один в один как список побочных эффектов в случае употребления сильнодействующих лекарств - антибиотиков, главная пагубность которых состоит в том, что они заранее, не дожидаясь вирусной атаки, сами наносят нашей иммунной системе тяжёлый удар, ослабляя ее в целом.
 
И не случайно, что эти вакцины, вводимые, как правило, внутримышечно, очень болезненны. Это значит, что их структура настолько агрессивна, что организм ее буквально отторгает, и "переварить" ее может далеко не сразу.
 
Люди, которым приходилось делать прививки  от столбняка - не дадут соврать, 4 инъекции, с интервалом в один час, последняя из которых наиболее неприятная. Но, в случае со столбняком деваться нам некуда, в данном случае потенциальная опасность намного серьезней. А что такого опасного, скажем, в ветрянке или или ОРЗ? А ведь от них нам настоятельно рекомендуют "обезопасить себя заранее". С одной стороны хорошо, с другой - мы вмешиваемся в естественный процесс организма, который намного совершеннее любого механизма, созданного человеком. И все вышеописанные "побочные эффекты" - тому подтверждение.
 
Организм человека воспринимает химическую инъекцию как инородное, враждебное и опасное вещество. При том с полным на это правом...
И так обобщим: главная преграда всякого рода инфекциям дается нам с рождения. При том абсолютно бесплатно. И название ей - иммунная система.
 
А уж то, насколько нам хватит этого самого чудесного, и самого дорогого свойства нашего организма - зависит только  от нас самих. И, следовательно, для того чтобы как можно меньше подвергаться всякого рода болезням, необходимо принимать все меры по  поддержанию этой самой иммунной системы. 
 
Основными моментами здесь, на мой взгляд, являются:
- здоровое питание
- приемлемые и сбалансированные  нагрузки всех видов 
- сон, в том количестве, в котором он необходим для полного восстановления сил.
Как говорится, здоровья не купишь за деньги, но то что есть : нужно беречь.
 

Алексей Львович 

Что касается прививок, то у меня был горький опыт, но даже не в этом дело...

Можно даже теоретически оценить все риски: прививка действует от конкретного вируса, хотя разновидностей которых десятки, если не сотни... Следовательно, защищая нас от конкретного вируса, прививка губит наш иммунитет перед другими вирусами, что и вызывает более тяжкие последствия и осложнения при болезни, вызванной другим вирусом.

 

Статистика однозначно на стороне прививок

Корь

По данным ВОЗ, с начала 2019 года уровень заболеваемости в мире вырос на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России в этом году выявили несколько сотен случаев кори, главным образом завезенной из-за рубежа. У нас доля привитого населения остается стабильно высокой. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более 97 процентов населения охвачено прививками, включенными в национальный календарь.

Полиомиелит

Болезнь неизлечима. 10 лет назад мир шокировала новость о вспышке полиомиелита в Таджикистане. Более 700 случаев подтвердились лабораторно, но это точно неполная картина. 21 человек умер. Большая часть заболевших - дети в возрасте до пяти лет. Большинство из них навсегда потеряли возможность нормально передвигаться, ведь возбудитель болезни — полиовирус — поражает нервную систему и за считанные часы приводит к параличу.

С массовой вакцинацией в Таджикистане тогда были проблемы - за восемь лет до вспышки полиомиелита европейский регион, куда входит и Таджикистан, объявили свободным от этой инфекции. Тогда прививка стала необязательной и в 2010 году в Таджикистан из Индии завезли дикий вариант полиовируса, и инфекция стремительно распространилась среди непривитых детей.

Дифтерия

Инфекционное заболевание, которое поражает гортань, бронхи и кожу. Антибиотики против него малоэффективны. 

К 1975 СССР был практически полностью свободен от дифтерии - около 50 случаев в год. Но в середине 1980-х ситуация резко изменилась и охват вакцинаций упал до 70%. Люди массово отказывались прививать детей и прививаться сами — большинство взрослых нуждается в ревакцинации от дифтерии каждые десять лет. 

В результате в первой половине 1990-х заболеваемость дифтерией в России росла на двести процентов ежегодно - резко подскочила смертность от. Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда заболело около сорока тысяч человек, больше тысячи из них умерли.

Сейчас от дифтерии привито около 97 процентов россиян, а число заболевших — не больше десяти в год.

 

Врачи отреагировали на аргументы против 

Крицкая Елена Владиславовна​, врач-педиатр.

Повсеместно говорят, что не нужно вмешиваться в работу иммунитета, мол, он и сам справится - достаточно вести здоровый образ жизни, который будет поддерживать некий естественный иммунитет, имеющийся у всех с рождения. Иногда противники вакцинации называют его врожденным. А иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, получил у них название - искусственный

Иммунитет - защита организма. Иммунная система - то, что обеспечивает защиту организма. Поэтому "вмешиваться в работу иммунитета" - некорректное выражение. Иммунитет - результат работы иммунной системы, как ваша безопасность - результат работы охранника. Врожденный иммунитет это способность иммунной системы ребенка обеспечивать ему защиту с первых минут жизни. 

Существует ли врожденный иммунитет к инфекционным заболеваниям?

Система врожденного иммунитета - эдакий близорукий без очков. Она распознает самые общие кусочки патогенов на уровне "свой-чужой". Ее солдаты первыми вступают в борьбу с патогеном и способны до определенной степени препятствовать проникновению бактерий в организм, но не вирусов.

Если у врожденного иммунитета задача - бей чужого. То у адаптивного (приобретенного) - таможенный контроль под лупой. Адаптивный иммунитет к вирусам и инфекциям появляется либо после контакта с болезнью, либо после вакцинации. 

Но без прививки/контакта с болезнью человек не защищен от вирусов и инфекций. Врожденный иммунитет не всемогущ.

Вакцинация не ослабляет иммунитет 

Галков Евгений Михайлович, кандидат медицинских наук.

Прежде чем пациент будет делать прививку, врач обязательно решает: можно или нельзя? В случае, если вакцина вводится человеку, у которого имеются противопоказания к прививке, возможно развитие осложнений. 

Что касается прививки от гриппа - ее нужно делать заблаговременно перед эпидемией, чтобы иммунитет успел сформироваться, а не в самый ее разгар. И вот что может стать для кого-то новостью - иммунитет к определенному штамму вируса, срабатывает и при других вирусах, слабее, но работает.

Тем, кто отказывается от прививок стоит подумать вот над чем: когда не интернет и телевизор, а вы с врачом разбираетесь, можно ли делать прививку, ваше решение более обоснованно. 

Если человек просто отказывается от прививки, он экспериментирует над собой

 

Прививка не спровоцирует аутизм

Расстройство аутического спектра - отклонение в умственном и физическом развитии, диагностируется в возрасте до 3-х лет. Проявляется в нежелании контактировать с окружением и углубление в собственные фантазии. Причины пока не выявлены до конца, но ученые предполагают, что мутациями затронута генная структура нервной системы и мозга. 

В 1998 году британский доктор Эндрю Уэйкфилд опубликовал доклад, с которого все началось. В докладе было сказано, что прививки вызывают аутизм у детей. Народ настолько напугался, что родители стали отказываться от вакцинации детей. 

Естественно, многие ученые пустились в поиск доказательств, но доказали обратное. В 2010 году комиссия признала исследование Уэйкфилда шарлатанством.

Не существует научных доказательств связи прививок и аутизма

 

Люди путают понятия "после" и "из-за"

Да, прививки имеют свои побочные эффекты. Но они не опасны - это естественная реакция организма, который борется со "слабым" вирусом и вырабатывает иммунитет. 

Из-за прививки у вас могут появиться: 

  1. Боль и краснота вокруг места укола
  2. Дрожь в теле 
  3. Усталость 
  4. Головная боль 
  5. Боль в мышцах и суставах 
  6. Небольшое повышение температуры

Подробнее о побочных эффектах вам расскажет вкладыш, который идет в комплекте с каждой дозой вакцины. Вы имеете право попросить его у врача.

У одного человека на миллион возможна аллергия на вакцину. И если с вами это произошло, то немедленно обращайтесь к своему врачу. 

Ну а после прививки у вас может случиться что угодно.

Если после прививки от гриппа вы чувствуете, что заболеваете, вероятнее всего дело в случайной инфекции. Симптомы могла вызвать обычная простуда, к которой вакцина не имеет никакого отношения. 

Бывает, что после прививки человек все-таки заболевает тем, от чего прививался. Причину уже раскрыл выше Евгений Михайлович - антитела, попавшие в организм с инъекцией, развиваются в течение двух недель. Если же вы заболели в этот период, вакцина просто не успела на вас подействовать.

 

В России есть некие "санкции" против непривитых

В России существует закон, который ограничивает возможности невакцинированных граждан. 

  1. Вам могут запретить выезд из страны
  2. Могут отказать в поступлении образовательное или оздоровительное учреждение
  3. А еще могут уволить или отказать в работе

 

Каждое решение должно быть обосновано. Не играйте в игры с собственным здоровьем, ведь никогда не знаешь, где вас может поджидать очередной вирус, от которого вы не привиты. 

комментарии

Горожанин
0
03 марта 2020
12:40
ВО первых ветрянка ОПАСНА.
во вторых прививок нет против ОРЗ.
есть против гриппа.
Грипп опасен от него умирают по несколько тысяч человек только в России по всему миру несколько млн.
Называть привку антибиотиком неверно.
Говорить " садит иммунитет" неверно" ЧТо такое посадить почки или печень или что либо еще ЧТо за термиН!?

Прививки избавляют нас от млн заболеваний.
такая что Система образования у нас такова что плодит тупых малограмотных неучей...
Но ПУСТЬ ОМС для них будет дороже я не хочу чтобы ребенга егорыча лечили за счет моих взносов пусть егорычи сами лечат своих придурков за свои деньги

ОМС только для привитых
не привитые ЗА СВОЙ СЧЕТ ПУСТЬ ЛЕЧАТСЯ!

россия сборище идиотов

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
09:51, 28.02.2020
Что должен знать о витамине D каждый
17:30, 27.02.2020
Арабская парфюмерия и янтарные изделия: какие подарки ждут казанские девушки на 8 марта
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
18:00, 25.02.2020
Как в Казани живут дети с синдромом Дауна
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек
18:04, 24.01.2020
Многодетным предложили снизить пенсионный возраст
17:51, 24.01.2020
В Красноярске нашли порностудию с участием подростков
16:40, 24.01.2020
В ХМАО женщина выжила, упав с девятого этажа
16:07, 24.01.2020
Глава Чувашии заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной машины
14:06, 24.01.2020
В Пензе школьник умер после урока английского языка
17:42, 23.01.2020
В Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась покончить с собой
15:17, 23.01.2020
Долги за услуги ЖКХ будут взыскивать коллекторы
14:53, 23.01.2020
В Москве бабушка грозилась выкинуть 4-летнего внука в окно
14:13, 23.01.2020
В РБ мужчина надругался над 4-летней дочкой, а затем покончил с собой
17:38, 22.01.2020
Новое правительство РФ: Медведев был отправлен в отставку, но остался лидером ЕР
17:10, 22.01.2020
После смерти актрисы врач объяснил, как обезопасить себя от тромба в молодости
16:52, 22.01.2020
43-летняя россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»
16:12, 22.01.2020
В Башкирии подросток умер в СИЗО
13:53, 22.01.2020
В Москве 9-летнего мальчика засосало в слив в аквапарке
13:35, 12.01.2020
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
11:22, 04.01.2020
Micrоsoft в январе прекратит поддержку одной из версий Windows
15:04, 31.12.2019
Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками по телефону
21:47, 30.12.2019
Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака
12:24, 29.12.2019
В Ульяновске мальчик умер после елки в детсаду
15:44, 24.12.2019
Новорожденного ребенка нашли в подъезде возле лифта
15:16, 20.12.2019
Молодой отец насмерть загрыз трехмесячного сына
17:06, 17.12.2019
С января по май у россиян будет возможность отдыхать больше