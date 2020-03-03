Страшно, что в 21 веке дети умирают от кори: что будет с Казанью, если отказаться от прививок

Когда в нашей группе ВКонтакте мы выпускали пост о росте заболеваемости ОРВИ, мы не ожидали, что подписчики начнут демонизировать прививки.

Нам стало интересно и мы завели диалог

Обозначим свою позицию – мы за то, чтобы каждый делал прививки.

Конечно, тут имеется оговорка - если нет медицинских показаний к отказу от вакцинации. Также важны качество вакцины и квалификация врача. При соблюдении этих условий прививка обезопасит вашу жизнь и жизнь окружающих.

Ниже аргументы людей, которые выступают против вакцинации

Айд​ар Far-Ыч

Сегодня прививки считаются если не панацеей, то, как минимум, серьезной защитой от большинства вирусных заболеваний. Казалось бы, чего проще? Один-два укола и человек избежит очередной неприятной инфекции, либо массового вируса, подхватить который в наше время - проще простого...

Однако посмотрим правде в ее жестокие глаза: какие обратные последствия "вакцинировния" мы можем испытать на себе?

А последствия не из приятных. "Тошнота, понос, рвота, слабость, головокружение, и т.д" - знакомый список, не правда ли? Один в один как список побочных эффектов в случае употребления сильнодействующих лекарств - антибиотиков, главная пагубность которых состоит в том, что они заранее, не дожидаясь вирусной атаки, сами наносят нашей иммунной системе тяжёлый удар, ослабляя ее в целом.

И не случайно, что эти вакцины, вводимые, как правило, внутримышечно, очень болезненны. Это значит, что их структура настолько агрессивна, что организм ее буквально отторгает, и "переварить" ее может далеко не сразу.

Люди, которым приходилось делать прививки от столбняка - не дадут соврать, 4 инъекции, с интервалом в один час, последняя из которых наиболее неприятная. Но, в случае со столбняком деваться нам некуда, в данном случае потенциальная опасность намного серьезней. А что такого опасного, скажем, в ветрянке или или ОРЗ? А ведь от них нам настоятельно рекомендуют "обезопасить себя заранее". С одной стороны хорошо, с другой - мы вмешиваемся в естественный процесс организма, который намного совершеннее любого механизма, созданного человеком. И все вышеописанные "побочные эффекты" - тому подтверждение.

Организм человека воспринимает химическую инъекцию как инородное, враждебное и опасное вещество. При том с полным на это правом...

И так обобщим: главная преграда всякого рода инфекциям дается нам с рождения. При том абсолютно бесплатно. И название ей - иммунная система.

А уж то, насколько нам хватит этого самого чудесного, и самого дорогого свойства нашего организма - зависит только от нас самих. И, следовательно, для того чтобы как можно меньше подвергаться всякого рода болезням, необходимо принимать все меры по поддержанию этой самой иммунной системы.

Основными моментами здесь, на мой взгляд, являются:

- здоровое питание

- приемлемые и сбалансированные нагрузки всех видов

- сон, в том количестве, в котором он необходим для полного восстановления сил.

Как говорится, здоровья не купишь за деньги, но то что есть : нужно беречь.

Алексей Львович

Что касается прививок, то у меня был горький опыт, но даже не в этом дело...

Можно даже теоретически оценить все риски: прививка действует от конкретного вируса, хотя разновидностей которых десятки, если не сотни... Следовательно, защищая нас от конкретного вируса, прививка губит наш иммунитет перед другими вирусами, что и вызывает более тяжкие последствия и осложнения при болезни, вызванной другим вирусом.

Статистика однозначно на стороне прививок

Корь

По данным ВОЗ, с начала 2019 года уровень заболеваемости в мире вырос на 300 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России в этом году выявили несколько сотен случаев кори, главным образом завезенной из-за рубежа. У нас доля привитого населения остается стабильно высокой. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, более 97 процентов населения охвачено прививками, включенными в национальный календарь.

Полиомиелит

Болезнь неизлечима. 10 лет назад мир шокировала новость о вспышке полиомиелита в Таджикистане. Более 700 случаев подтвердились лабораторно, но это точно неполная картина. 21 человек умер. Большая часть заболевших - дети в возрасте до пяти лет. Большинство из них навсегда потеряли возможность нормально передвигаться, ведь возбудитель болезни — полиовирус — поражает нервную систему и за считанные часы приводит к параличу.

С массовой вакцинацией в Таджикистане тогда были проблемы - за восемь лет до вспышки полиомиелита европейский регион, куда входит и Таджикистан, объявили свободным от этой инфекции. Тогда прививка стала необязательной и в 2010 году в Таджикистан из Индии завезли дикий вариант полиовируса, и инфекция стремительно распространилась среди непривитых детей.

Дифтерия

Инфекционное заболевание, которое поражает гортань, бронхи и кожу. Антибиотики против него малоэффективны.

К 1975 СССР был практически полностью свободен от дифтерии - около 50 случаев в год. Но в середине 1980-х ситуация резко изменилась и охват вакцинаций упал до 70%. Люди массово отказывались прививать детей и прививаться сами — большинство взрослых нуждается в ревакцинации от дифтерии каждые десять лет.

В результате в первой половине 1990-х заболеваемость дифтерией в России росла на двести процентов ежегодно - резко подскочила смертность от. Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда заболело около сорока тысяч человек, больше тысячи из них умерли.

Сейчас от дифтерии привито около 97 процентов россиян, а число заболевших — не больше десяти в год.

Врачи отреагировали на аргументы против

Крицкая Елена Владиславовна​, врач-педиатр.

Повсеместно говорят, что не нужно вмешиваться в работу иммунитета, мол, он и сам справится - достаточно вести здоровый образ жизни, который будет поддерживать некий естественный иммунитет, имеющийся у всех с рождения. Иногда противники вакцинации называют его врожденным. А иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, получил у них название - искусственный.

Иммунитет - защита организма. Иммунная система - то, что обеспечивает защиту организма. Поэтому "вмешиваться в работу иммунитета" - некорректное выражение. Иммунитет - результат работы иммунной системы, как ваша безопасность - результат работы охранника. Врожденный иммунитет это способность иммунной системы ребенка обеспечивать ему защиту с первых минут жизни.

Существует ли врожденный иммунитет к инфекционным заболеваниям?

Система врожденного иммунитета - эдакий близорукий без очков. Она распознает самые общие кусочки патогенов на уровне "свой-чужой". Ее солдаты первыми вступают в борьбу с патогеном и способны до определенной степени препятствовать проникновению бактерий в организм, но не вирусов.

Если у врожденного иммунитета задача - бей чужого. То у адаптивного (приобретенного) - таможенный контроль под лупой. Адаптивный иммунитет к вирусам и инфекциям появляется либо после контакта с болезнью, либо после вакцинации.

Но без прививки/контакта с болезнью человек не защищен от вирусов и инфекций. Врожденный иммунитет не всемогущ.

Вакцинация не ослабляет иммунитет

Галков Евгений Михайлович, кандидат медицинских наук.

Прежде чем пациент будет делать прививку, врач обязательно решает: можно или нельзя? В случае, если вакцина вводится человеку, у которого имеются противопоказания к прививке, возможно развитие осложнений.

Что касается прививки от гриппа - ее нужно делать заблаговременно перед эпидемией, чтобы иммунитет успел сформироваться, а не в самый ее разгар. И вот что может стать для кого-то новостью - иммунитет к определенному штамму вируса, срабатывает и при других вирусах, слабее, но работает.

Тем, кто отказывается от прививок стоит подумать вот над чем: когда не интернет и телевизор, а вы с врачом разбираетесь, можно ли делать прививку, ваше решение более обоснованно.

Если человек просто отказывается от прививки, он экспериментирует над собой

Прививка не спровоцирует аутизм

Расстройство аутического спектра - отклонение в умственном и физическом развитии, диагностируется в возрасте до 3-х лет. Проявляется в нежелании контактировать с окружением и углубление в собственные фантазии. Причины пока не выявлены до конца, но ученые предполагают, что мутациями затронута генная структура нервной системы и мозга.

В 1998 году британский доктор Эндрю Уэйкфилд опубликовал доклад, с которого все началось. В докладе было сказано, что прививки вызывают аутизм у детей. Народ настолько напугался, что родители стали отказываться от вакцинации детей.

Естественно, многие ученые пустились в поиск доказательств, но доказали обратное. В 2010 году комиссия признала исследование Уэйкфилда шарлатанством.

Не существует научных доказательств связи прививок и аутизма

Люди путают понятия "после" и "из-за"

Да, прививки имеют свои побочные эффекты. Но они не опасны - это естественная реакция организма, который борется со "слабым" вирусом и вырабатывает иммунитет.

Из-за прививки у вас могут появиться:

Боль и краснота вокруг места укола Дрожь в теле Усталость Головная боль Боль в мышцах и суставах Небольшое повышение температуры

Подробнее о побочных эффектах вам расскажет вкладыш, который идет в комплекте с каждой дозой вакцины. Вы имеете право попросить его у врача.

У одного человека на миллион возможна аллергия на вакцину. И если с вами это произошло, то немедленно обращайтесь к своему врачу.

Ну а после прививки у вас может случиться что угодно.

Если после прививки от гриппа вы чувствуете, что заболеваете, вероятнее всего дело в случайной инфекции. Симптомы могла вызвать обычная простуда, к которой вакцина не имеет никакого отношения.

Бывает, что после прививки человек все-таки заболевает тем, от чего прививался. Причину уже раскрыл выше Евгений Михайлович - антитела, попавшие в организм с инъекцией, развиваются в течение двух недель. Если же вы заболели в этот период, вакцина просто не успела на вас подействовать.

В России есть некие "санкции" против непривитых

В России существует закон, который ограничивает возможности невакцинированных граждан.

Вам могут запретить выезд из страны Могут отказать в поступлении образовательное или оздоровительное учреждение А еще могут уволить или отказать в работе

Каждое решение должно быть обосновано. Не играйте в игры с собственным здоровьем, ведь никогда не знаешь, где вас может поджидать очередной вирус, от которого вы не привиты.