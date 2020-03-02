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В Казани две девушки пытались организовать нарколабораторию. Им могут дать по 20 лет колонии

Cегодня, 18:35 62 1 Автор: prokazan.ru

Двух жительниц Казани вычислили как "закладчиц", а дома у них нашли оборудование для нарколаборатории. 

Наркополицейские города получили сведения о причастности к незаконному обороту подконтрольных веществ двух жительниц Ново-Савиновского района - девушек 18 и 22 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что они с ноября 2019 года являются "закладчицами" одного из интернет-магазинов.

Также полицейские установили, что у девушек есть лабораторное оборудование, которое можно использовать для синтеза наркотиков. Приспособления, реактивы, химические вещества и более 23 граммов кокаина правоохранители нашли по месту жительства подозреваемых. Подруги признались, что планировали наладить подпольное производство, для чего уже арендовали дом в одном из казанских поселков.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". На период предварительного следствия решением суда обе девушки заключены под стражу, каждой грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в МВД РТ.

комментарии

Горожанин
0
02 марта 2020
20:57
В КИТАЙ , А ТАМ ПОСТАВЯТ К СТЕНКЕ . А У НАС ОТПУСТЯТ ПОД АМНИСТИЮ , К СВЕТЛОМУ НАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ ,

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