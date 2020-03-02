Казанца, который удовлетворял себя на глазах шестилетней девочки, будут судить

В Казани завершено расследование дела в отношении мужчины, который удовлетворял себя перед маленькой девочкой.

Гражданина, обвиняемого в педофилии, задержали в начале ноября 2019 года. В полицию его сдал отец малышки, позже было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что мужчина дважды приходил в один из подъездов дома по улице Назарбаева. Он звонил в дверь квартиры, в которой находилась пожилая женщина и ее внучка, маструбировал перед ними и убегал. На второй попытке его поймал отец девочки. Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, он провел в колонии 5,5 лет.

Как пояснили в Следкоме РТ, расследование в отношении 42-летнего гражданина завершено. Он частично признал вину и сейчас находится под стражей. Дело по существу рассмотрит суд.