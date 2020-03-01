Стало известно состояние россиян, которые лежат с коронавирусом в инфекционной больнице

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стоянии больных коронавирусом, которые находятся на карантине в инфекционной больнице Казани. Она сообщила, что больные чувствуют себя хорошо, медицинские показатели в норме, болезнь у троих человек протекает в легкой форме.

Напомним, восемь россиян, в том числе семья из Казани, были доставлены в столицу Татарстана неделю назад спецбортом МЧС и помещены на карантин в отдельный бокс. В нём также проживают и врачи. Корпус охраняют бойцы Росгвардии.