В Казани горела пятиэтажка: эвакуировали 15 человек

Возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Аделя Кутуя. К приезду спасателей пожар успел полностью охватить подъездный тамбур – пламя отрезало жильцам единственный выход на улицу. Поэтому сотрудникам МЧС нужно было сначала сбить огонь и лишь затем приступить к эвакуации.

Как только спасатели сбили пламя и проникли в подъезд, на лестничной площадке первого этажа они обнаружили пенсионерку, лежащую без сознания. С различными ожогами ее срочно доставили в РКБ. Также помощь врачей понадобилась пожилому мужчине.

В результате пожара из многоэтажки были эвакуированы пятнадцать человек, в том числе пять детей. Пока в подъездном коридоре и в квартирах все еще оставался густой дым, спасатели МЧС пускали погреться некоторых жильцов с детьми в свои пожарные машины.

Площадь пожара оказалась небольшой, но от копоти и высокой температуры серьезно пострадали электрощитовые. Стало ли причиной пожара короткое замыкание в электропроводке, предстоит выяснить дознавателям.